Uşak Belediyesi soruşturmasında 16 kişi tutuklandı
Uşak Belediyesi soruşturmasında 16 kişi tutuklandı
Uşak Belediyesi soruşturmasında 16 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 19 şüpheliden 16’sı hakkında tutuklama kararı verilirken, 3 şüpheli ile adli kontrol talebiyle sevk edilen 10 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Haber Giriş Tarihi: 22.04.2026 20:52
Haber Güncellenme Tarihi: 22.04.2026 20:56
Uşak’ta yürütülen soruşturma kapsamında toplam 19 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 16 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 10 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.
Tutuklanan isimler arasında dikkat çekenler
Tutuklanan şüpheliler arasında Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek ile CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban da yer aldı. Soruşturmanın kapsamı ve detaylarına ilişkin resmi makamlarca yapılacak açıklamalar yakından izleniyor.
Süreç nasıl ilerleyecek
Soruşturma kapsamında alınan tutuklama ve adli kontrol kararlarının ardından yargı süreci devam edecek. Dosya kapsamında yeni gözaltı,
Uşak Belediyesi soruşturmasında 16 kişi tutuklandı
Uşak Belediyesi soruşturmasında 16 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 19 şüpheliden 16’sı hakkında tutuklama kararı verilirken, 3 şüpheli ile adli kontrol talebiyle sevk edilen 10 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Uşak’ta yürütülen soruşturma kapsamında toplam 19 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 16 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 10 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.
Tutuklanan isimler arasında dikkat çekenler
Tutuklanan şüpheliler arasında Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek ile CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban da yer aldı. Soruşturmanın kapsamı ve detaylarına ilişkin resmi makamlarca yapılacak açıklamalar yakından izleniyor.
Süreç nasıl ilerleyecek
Soruşturma kapsamında alınan tutuklama ve adli kontrol kararlarının ardından yargı süreci devam edecek. Dosya kapsamında yeni gözaltı,
