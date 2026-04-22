Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da hangi başlıkları görüştü?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte görüşmesi NATO gündemiyle Ankara’da gerçekleşti. Zirve hazırlıkları, savunma iş birliği ve bölgesel gelişmeler öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 22.04.2026 18:18
Haber Güncellenme Tarihi: 22.04.2026 18:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, ittifak gündemi ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmenin içeriği, Ankara’da düzenlenecek zirvenin karar başlıklarına nasıl yansıyacağı açısından önem taşıyor.
Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi’nin hazırlıklarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.
NATO zirvesi hazırlıkları ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel istikrarsızlıkların NATO müttefikleri arasındaki dayanışmayı daha kritik hale getirdiğini ifade etti. Ankara Zirvesi’nde ittifakın krizlere karşı hazırlığını artıracak ve dayanışmayı güçlendirecek kararlar alınmasının beklendiğini belirtti.
Toplantıda, NATO’nun mevcut güvenlik gündemi ve ittifakın karşı karşıya olduğu tehditler de ele alınan başlıklar arasında yer aldı.
Savunma sanayii ve iş birliği mesajı
Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayii kapasitesini artırmaya devam ettiğini vurguladı. Özellikle hava savunma sistemleri alanında müttefik ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Görüşmede, NATO bünyesinde savunma iş birliklerinin genişletilmesi ve teknolojik kapasitenin artırılması konuları da değerlendirildi.
Trans-Atlantik bağ ve Avrupa vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trans-Atlantik bağın korunmasının önemine dikkat çekti. NATO’nun Avrupa kanadının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.
Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin, Birliğin savunma girişimlerinden dışlanmaması gerektiğini belirten Erdoğan, bu yaklaşımın ittifak içindeki denge açısından önem taşıdığını dile getirdi.
Bölgesel gelişmeler masadaydı
Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler de gündeme geldi. Erdoğan, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılarla başlayan süreçte diplomasi ve barıştan yana tutum sergilediğini belirtti.
Ukrayna-Rusya Savaşı’na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, müzakerelerin yeniden canlandırılması ve liderler düzeyinde görüşmelerin başlatılması için Türkiye’nin girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti.
