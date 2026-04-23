Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan’da çocukları Külliye’de kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan kabulünde çocuklarla bir araya geldi. Külliye’de gerçekleşen buluşmada verilen mesajlar ve öne çıkan detaylar dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 23.04.2026 19:26
Haber Güncellenme Tarihi: 23.04.2026 19:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları 23 Nisan 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabulde çocuklarla bir araya gelen Erdoğan, bayram mesajlarını paylaşırken törende yaşanan bazı anlar dikkat çekti. Programda verilen mesajların önümüzdeki dönemde çocuklara yönelik politikalara nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.
Kabul sırasında Kırklareli’nde okuduğu şiirle geniş kitlelere ulaşan Gülsu’nun ağabeyi duygusal anlar yaşadı. Gülsu’nun şiirinin yer aldığı görüntüler izlenirken ağlayan ağabeye Cumhurbaşkanı Erdoğan sarıldı. Törende bulunan katılımcılar bu anlara eşlik etti.
Çocuklarla bir araya gelen Erdoğan, konuşmasında bayram vesilesiyle çocukları “milletin evinde” ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı iletti, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.
23 Nisan mesajları ve vurgular
Erdoğan konuşmasında, 23 Nisan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla tarihî bir anlam taşıdığını belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kadrosunu andı. Çocukların Türkiye’nin geleceğinde üstleneceği role dikkat çeken Erdoğan, genç nesillerin ülke yönetiminde söz sahibi olacağına vurgu yaptı.
Çocuklara hitaben disiplinli çalışma ve kendine güven mesajı veren Erdoğan, yürütülen çalışmaların çocukların geleceği ve hedefleri doğrultusunda şekillendiğini ifade etti. Program, çocukların şiirleri ve etkinlikleriyle devam etti.
Programda öne çıkan detaylar
Külliye’de düzenlenen kabulde çocukların okuduğu şiirler ve sahne performansları yer aldı. Katılımcı çocuklar ve aileleri programa eşlik etti. Etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli mesajlar verilirken, bayramın anlam ve önemine ilişkin vurgular öne çıktı.
