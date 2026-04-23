Bahçeli’den Demirtaş sorusuna kısa ve net yanıt:" Sözümüz söz"
Bahçeli’den Demirtaş sorusuna kısa ve net yanıt:" Sözümüz söz"
Bahçeli Demirtaş sorusuna TBMM resepsiyonunda yanıt verdi. Terörsüz Türkiye süreci ve Meclis’teki temaslara ilişkin mesajlar dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 23.04.2026 21:06
Haber Güncellenme Tarihi: 23.04.2026 21:10
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan kapsamında düzenlenen resepsiyonda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bahçeli, Meclis’te yürütülen temaslara işaret ederken, sürecin nasıl şekilleneceği siyasi gündemde yakından izleniyor.
Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Bahçeli, “Biz bu ülkenin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Söylediklerimiz, duruşumuz nettir” ifadelerini kullandı. Sürecin Meclis zemininde ilerlemesine vurgu yaptı.
Meclis çatısı altında görüşmeler vurgusu
Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde farklı siyasi partiler arasında yürütülen temasların önemine dikkat çekti. Meclis Başkanı’nın koordinasyonunda sürdürülen çalışmaların sürece katkı sağlayacağını belirterek, “Siyasi partiler arası diyalog önemlidir. Meclis çatısı altında görüşmelerin olması ülkemizin yararınadır” dedi.
Rapor süreci ve Meclis inisiyatifi
Bahçeli, siyasi partilerden talep edilen raporların süreci hızlandırabileceğini ifade etti. Beklentilerin karşılanmaması durumunda ilgili partilerin davet edilerek görüşlerinin alınabileceğini belirten Bahçeli, Meclis Başkanı’nın inisiyatif almasının önemine işaret etti.
Demirtaş sorusuna yanıt
Basın mensuplarının Selahattin Demirtaş’a ilişkin çağrıyı hatırlatması üzerine Bahçeli, “Siz bizi tanımıyorsunuz... Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür” ifadelerini kullandı.
Bahçeli’den Demirtaş sorusuna kısa ve net yanıt:" Sözümüz söz"
Bahçeli Demirtaş sorusuna TBMM resepsiyonunda yanıt verdi. Terörsüz Türkiye süreci ve Meclis’teki temaslara ilişkin mesajlar dikkat çekti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan kapsamında düzenlenen resepsiyonda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bahçeli, Meclis’te yürütülen temaslara işaret ederken, sürecin nasıl şekilleneceği siyasi gündemde yakından izleniyor.
Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Bahçeli, “Biz bu ülkenin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Söylediklerimiz, duruşumuz nettir” ifadelerini kullandı. Sürecin Meclis zemininde ilerlemesine vurgu yaptı.
Meclis çatısı altında görüşmeler vurgusu
Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde farklı siyasi partiler arasında yürütülen temasların önemine dikkat çekti. Meclis Başkanı’nın koordinasyonunda sürdürülen çalışmaların sürece katkı sağlayacağını belirterek, “Siyasi partiler arası diyalog önemlidir. Meclis çatısı altında görüşmelerin olması ülkemizin yararınadır” dedi.
Rapor süreci ve Meclis inisiyatifi
Bahçeli, siyasi partilerden talep edilen raporların süreci hızlandırabileceğini ifade etti. Beklentilerin karşılanmaması durumunda ilgili partilerin davet edilerek görüşlerinin alınabileceğini belirten Bahçeli, Meclis Başkanı’nın inisiyatif almasının önemine işaret etti.
Demirtaş sorusuna yanıt
Basın mensuplarının Selahattin Demirtaş’a ilişkin çağrıyı hatırlatması üzerine Bahçeli, “Siz bizi tanımıyorsunuz... Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür” ifadelerini kullandı.
