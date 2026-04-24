İstanbul’da 2 bin kiralık konut için tarih açıklandı
İstanbul kiralık konut projesi için tarih açıklandı. Bakan Murat Kurum, ağustosta 2 bin konutun kura ile teslim edileceğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 24.04.2026 22:29
Haber Güncellenme Tarihi: 24.04.2026 22:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesi ve TOKİ çekiliş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, ağustos ayında yaklaşık 2 bin kiralık konutun kura yöntemiyle vatandaşlara teslim edilmesinin planlandığını bildirdi. Açıklamada, sosyal konut politikalarının ilerleyen dönemde nasıl şekilleneceği de yakından izlenecek başlıklar arasında yer aldı.
Şehit ve gazi ailelerine TOKİ çekilişinde hak sahipliği
Bakan Kurum, TOKİ projeleri kapsamında şehit ve gazi ailelerine ayrılan kontenjanlara ilişkin bilgi verdi. Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da başvuru yapan şehit ve gazi ailelerinin tamamının hak sahibi olduğunu belirtti. Bu kapsamda söz konusu ailelerin konut belirleme sürecinde yalnızca kura ile daire seçimi yapacağı ifade edildi.
İstanbul’da kiralık sosyal konut süreci
İstanbul’da başlatılacak kiralık sosyal konut projesine ilişkin takvimi paylaşan Kurum, planlamaya göre ağustos ayında yaklaşık 2 bin konutun kura ile teslim edileceğini açıkladı. Projenin, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar