Kubilay Kundakçı cinayetinde iddianame tamamlandı. 9 şüpheli hakkında müebbet dahil cezalar talep edilirken dosyada dikkat çeken suçlamalar yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 24.04.2026 18:42
Haber Güncellenme Tarihi: 24.04.2026 18:47
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 2026 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’ya ilişkin soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan ağır hapis cezaları talep edildi. İddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde yargılama süreci başlayacak.
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin cinayet öncesi ve sonrası eylemlerine ilişkin detaylara iddianamede yer verildi. Dosyada, olayın planlanması ve icrası sürecinde farklı kişilerin farklı rollerde yer aldığı değerlendirildi.
Azmettirme suçlaması gündemde
İddianamede Aleyna Kalaycıoğlu hakkında, cinayete azmettirdiği iddiasıyla Türk Ceza Kanunu kapsamında müebbet hapis cezası talep edildi. Savcılık, şüphelinin olayın gerçekleşmesinde yönlendirici rol üstlendiği kanaatine yer verdi.
Tetikçi için müebbet ve ek cezalar talebi
Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca şüpheli hakkında “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan da ek hapis cezası istendi.
Suçluyu kayırma suçlaması
Dosyada yer alan İzzet Yıldızhan hakkında ise cinayet sonrası şüphelilere yardım ettiği iddiasıyla “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler hakkında da suça iştirak ve yardım düzeylerine göre farklı oranlarda hapis cezaları istendi.
Kubilay Kundakçı dosyasında istenen cezalar netleşti
