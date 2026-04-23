Trafik kanunu değişikliği milyonlarca sürücünün gündemindeyken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mevcut durum ve devam eden yönetmelik çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 23.04.2026 22:37
Haber Güncellenme Tarihi: 23.04.2026 22:41
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 23 Nisan 2026’da TBMM’de düzenlenen resepsiyonda trafik kanununa ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Çiftçi, mevcut trafik kanununda herhangi bir revizyon çalışması bulunmadığını belirtirken, bazı yönetmelik düzenlemelerinin sürdüğünü açıkladı. Açıklamalar, sürücülerin yeni düzenleme beklentilerinin seyrine ilişkin ipuçları içerdi.
Trafik kanununda revizyon gündemde değil
Bakan Çiftçi, trafik kanununda değişiklik yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya, yürürlükte olan düzenlemenin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Kanun düzeyinde yeni bir çalışma olmadığını vurgulayan Çiftçi, uygulamada bazı teknik alanlara odaklanıldığını bildirdi.
Plaka ve araç içi sistemler için yönetmelik hazırlığı
Açıklamada, APP plakalarla ilgili yönetmeliğin yayımlandığı bilgisi paylaşılırken, araç içi ses sistemleri ve multimedya kullanımına ilişkin düzenleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Söz konusu yönetmeliğin 2026 Nisan sonu veya Mayıs ayının ilk haftasında yayımlanmasının planlandığı aktarıldı.
Polis meslek kanunu çalışması sürüyor
Çiftçi, polis meslek kanunu ve emniyet teşkilat kanununa ilişkin yürütülen çalışmalara da değindi. Önceki dönemde başlatılan düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Çiftçi, taslağın henüz nihai aşamaya ulaşmadığını ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Milyonlarca sürücünün beklediği soruya Bakan’dan yanıt
