Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli’de iki kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 25.04.2026 00:47
Haber Güncellenme Tarihi: 25.04.2026 00:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi’nde görevli iki bilgi işlem personeli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Savcılıktan iki kamu görevlisi hakkında karar
Başsavcılık tarafından alınan karar doğrultusunda, hastanenin bilgi işlem biriminde görev yapan Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında işlem başlatıldı.
Dijital veriler incelemeye alınacak
Soruşturma kapsamında elde edilecek dijital verilerin incelemeye alınacağı öğrenildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Tunceli’de Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme
