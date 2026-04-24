Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcıya vergi avantajını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcıya vergi avantajını açıkladı. İstanbul Finans Merkezi başta olmak üzere yeni düzenlemelerle vergi yükü azaltılırken detaylar Meclis sürecinde netleşecek.
Haber Giriş Tarihi: 24.04.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 24.04.2026 18:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı”nda yatırım, vergi ve finans politikalarına ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. Program kapsamında İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajlarının genişletileceği ve transit ticaret kazançlarında kurumlar vergisinin kaldırılacağı bildirildi. Açıklanan adımların yasama süreciyle birlikte yatırım ortamı üzerindeki etkisinin şekillenmesi bekleniyor.
İstanbul Finans Merkezi için vergi avantajı genişliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumlar için mevcut vergi teşviklerinin kapsamının genişletileceğini belirtti. Transit ticaret ve yurt dışı mal alım satımına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda uygulanan yüzde 50 kurumlar vergisi indiriminin yüzde 100’e çıkarılacağı açıklandı. Bu düzenleme ile söz konusu kazançlardan kurumlar vergisi alınmayacağı ifade edildi.
İstanbul Finans Merkezi dışında faaliyet gösteren şirketler için de benzer teşvikler öngörüldü. Buna göre transit ticaret kazançlarının yüzde 95’inin vergi dışı bırakılacağı bildirildi.
Küresel şirketlere Türkiye teşviki
Yeni düzenlemeler kapsamında küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımaları için vergi avantajları sağlanacak. Yurt dışı operasyonlardan elde edilen kazançların İstanbul Finans Merkezi içinde yüzde 100’ünün, merkez dışında ise yüzde 95’inin kurum kazancından indirilebileceği açıklandı. Ayrıca belirli şartlar altında nitelikli çalışanlara yönelik ücret istisnası uygulanacağı belirtildi.
İhracatçı ve imalatçıya vergi indirimi
Program kapsamında ihracat ve üretim tarafına yönelik vergi düzenlemeleri de duyuruldu. Mevcut durumda yüzde 25 olan kurumlar vergisinin ihracatçılar için yüzde 14’e, imalatçı ihracatçılar için ise yüzde 9’a düşürüleceği bildirildi. Düzenlemenin ihracatın yaygınlaştırılması ve yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi amacı taşıdığı ifade edildi.
Yurt dışı gelirler için 20 yıl vergi alınmayacak
Yurt dışında yaşayan ve son üç yılda Türkiye’de vergi mükellefi olmayan kişilere yönelik yeni teşvikler de açıklandı. Buna göre söz konusu kişilerin Türkiye’ye gelmeleri halinde yurt dışı kaynaklı gelirlerinden 20 yıl boyunca vergi alınmayacak. Türkiye içindeki gelirlerin ise mevcut mevzuata göre vergilendirileceği bildirildi.
Tek Durak Büro ile yatırım süreçleri sadeleşecek
Yatırım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla “Tek Durak Büro” uygulamasının devreye alınacağı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi koordinasyonunda yürütülecek sistemle şirket kuruluşundan izin süreçlerine kadar işlemlerin tek merkezden yürütülmesi planlanıyor.
Meclis süreci başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanan düzenlemelerin detaylarının ekonomi yönetimi tarafından iş dünyası ve yatırımcılarla paylaşılacağını, ardından Meclis sürecinin başlatılacağını belirtti.
