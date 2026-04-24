BIST 100 geriledi döviz ve fonlarda haftanın tablosu
BIST 100 geriledi döviz ve fonlarda haftanın tablosu
BIST 100 haftayı düşüşle kapattı. Döviz ve yatırım fonlarında haftalık değişim dikkat çekerken piyasalarda öne çıkan veriler açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 24.04.2026 20:09
Haber Güncellenme Tarihi: 24.04.2026 20:11
Kaynak:
Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,23 değer kaybederek 14.409,07 puandan kapanış yaptı. Aynı dönemde dolar/TL yüzde 0,38 artışla 45,0240 liraya yükselirken, avro/TL ve altın fiyatlarında düşüş görüldü. Yatırım fonları ise haftayı pozitif getiriyle tamamladı. Piyasalardaki bu dağılım, yatırımcı tercihlerinin yönüne ilişkin verileri gündeme taşıdı.
BİST 100 haftalık performansı nasıl şekillendi
BİST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.212,29 puanı, en yüksek 14.616,14 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,23 gerileyerek 14.409,07 puanda haftayı tamamladı.
Altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,40 azalışla 6.859 liraya indi. Cumhuriyet altını yüzde 2,39 değer kaybıyla 46.205 liraya gerilerken, çeyrek altın yüzde 2,41 düşüşle 11.489 liradan işlem gördü.
Döviz kurlarında sınırlı değişim izlendi
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,38 artarak 45,0240 liraya yükseldi. Avro/TL ise yüzde 0,61 gerileyerek 52,7850 liraya düştü.
Fon getirilerinde pozitif ayrışma
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,71 değer kazanırken, emeklilik fonlarında artış yüzde 0,41 olarak kaydedildi. Kategori bazında incelendiğinde, yatırım fonları arasında en yüksek getiri yüzde 1,03 ile karma ve değişken fonlarda gerçekleşti.
BIST 100 geriledi döviz ve fonlarda haftanın tablosu
BIST 100 haftayı düşüşle kapattı. Döviz ve yatırım fonlarında haftalık değişim dikkat çekerken piyasalarda öne çıkan veriler açıklandı.
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,23 değer kaybederek 14.409,07 puandan kapanış yaptı. Aynı dönemde dolar/TL yüzde 0,38 artışla 45,0240 liraya yükselirken, avro/TL ve altın fiyatlarında düşüş görüldü. Yatırım fonları ise haftayı pozitif getiriyle tamamladı. Piyasalardaki bu dağılım, yatırımcı tercihlerinin yönüne ilişkin verileri gündeme taşıdı.
BİST 100 haftalık performansı nasıl şekillendi
BİST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.212,29 puanı, en yüksek 14.616,14 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,23 gerileyerek 14.409,07 puanda haftayı tamamladı.
Altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,40 azalışla 6.859 liraya indi. Cumhuriyet altını yüzde 2,39 değer kaybıyla 46.205 liraya gerilerken, çeyrek altın yüzde 2,41 düşüşle 11.489 liradan işlem gördü.
Döviz kurlarında sınırlı değişim izlendi
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,38 artarak 45,0240 liraya yükseldi. Avro/TL ise yüzde 0,61 gerileyerek 52,7850 liraya düştü.
Fon getirilerinde pozitif ayrışma
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,71 değer kazanırken, emeklilik fonlarında artış yüzde 0,41 olarak kaydedildi. Kategori bazında incelendiğinde, yatırım fonları arasında en yüksek getiri yüzde 1,03 ile karma ve değişken fonlarda gerçekleşti.
