Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgar hangi illerde?
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgar hangi illerde?
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Doğu ve güneydoğuda sağanak etkili olurken Marmara’da rüzgar hızlanıyor, riskli iller açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 26.04.2026 09:50
Haber Güncellenme Tarihi: 26.04.2026 09:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, iç ve doğu kesimlerin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken, önümüzdeki günlerde bölgesel risklerin artabileceği değerlendiriliyor.
Yağışlı sistemin; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat ve Samsun’un doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.
Doğu ve güneydoğuda kuvvetli yağış uyarısı
MGM verilerine göre, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şanlıurfa’nın doğusu, Diyarbakır ve Siirt çevreleri de kuvvetli yağış riski bulunan alanlar arasında yer alıyor.
Yetkililer, ani su baskını, sel, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Çığ ve kar erimesi riski sürüyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin devam ettiği açıklandı.
Kar erimesine bağlı olarak heyelan ve su taşkını risklerinin de sürdüğü belirtilirken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanlar ve seyahat edecekler için tedbir çağrısı yapıldı.
Marmara’da kuvvetli rüzgar bekleniyor
MGM, rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden eseceğini, Marmara ile Kuzey Ege’de ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette etkili olacağını duyurdu.
Gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde rüzgar hızının 40 ila 60 kilometre/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor. İstanbul, Edirne, Çanakkale ve Sakarya’da ise yağış öngörülmüyor.
Sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde artıyor
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.
Üç büyük ilde beklenen sıcaklıklar İstanbul’da 23 derece, Ankara’da 21 derece ve İzmir’de 25 derece seviyesinde ölçülecek.
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgar hangi illerde?
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Doğu ve güneydoğuda sağanak etkili olurken Marmara’da rüzgar hızlanıyor, riskli iller açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, iç ve doğu kesimlerin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken, önümüzdeki günlerde bölgesel risklerin artabileceği değerlendiriliyor.
Yağışlı sistemin; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat ve Samsun’un doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.
Doğu ve güneydoğuda kuvvetli yağış uyarısı
MGM verilerine göre, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şanlıurfa’nın doğusu, Diyarbakır ve Siirt çevreleri de kuvvetli yağış riski bulunan alanlar arasında yer alıyor.
Yetkililer, ani su baskını, sel, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Çığ ve kar erimesi riski sürüyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin devam ettiği açıklandı.
Kar erimesine bağlı olarak heyelan ve su taşkını risklerinin de sürdüğü belirtilirken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanlar ve seyahat edecekler için tedbir çağrısı yapıldı.
Marmara’da kuvvetli rüzgar bekleniyor
MGM, rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden eseceğini, Marmara ile Kuzey Ege’de ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette etkili olacağını duyurdu.
Gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde rüzgar hızının 40 ila 60 kilometre/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor. İstanbul, Edirne, Çanakkale ve Sakarya’da ise yağış öngörülmüyor.
Sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde artıyor
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.
Üç büyük ilde beklenen sıcaklıklar İstanbul’da 23 derece, Ankara’da 21 derece ve İzmir’de 25 derece seviyesinde ölçülecek.
