MİT ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı ortak uluslararası uyuşturucu operasyonu yaptı. MİT'in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde, konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.04.2026 16:30
Haber Güncellenme Tarihi: 25.04.2026 16:40
Milli İstihbarat Teşkilatı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir uluslararası uyuşturucu operasyonuna imza attı.
MİT, Güneydoğu Asya'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin istihbaratını elde etti.
MİT'in istihbaratına göre gemi önce Mısır/İskenderiye ve sonra Lübnan/Beyrut'a ulaştı. Geminin son durağı ise Suriye Lazkiye Limanı olacaktı.
MİT'in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi.
Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16/04/2026 tarihinde yapılan uygulama neticesinde, geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.
