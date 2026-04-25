TOKİ eliyle "kiralık sosyal konut" dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir ilke imza atılarak kiralık sosyal konut uygulamasının İstanbul’da başlatılacağını duyurdu. Erdoğan, "TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 25.04.2026 15:18
Haber Güncellenme Tarihi: 25.04.2026 15:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul’daki hak sahiplerinin belirlendiği törende konuşan Erdoğan, barınma sorununa köklü çözüm getirecek yeni bir modelin müjdesini verdi.
Türkiye’de bir ilk: Kiralık sosyal konut modeli
Konuşmasında sosyal konut hamlesinin kapsamını genişlettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülkiyet edindirme projelerinin yanı sıra kiralama sisteminin de devreye alınacağını belirtti.
Erdoğan, konuya ilişkin şunları kaydetti;
Kiralık sosyal konut uygulamamızı da Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.
