Bingöl’de sabah depremi:Naci Görür’den kritik uyarı!

Bingöl’de sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin gerçekleştiği Yedisu bölgesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Uzman açıklamaları, bölgede beklenen daha büyük ölçekli depremlere yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Haber Giriş Tarihi: 26.04.2026 11:07
Haber Güncellenme Tarihi: 26.04.2026 11:09
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, deprem Bingöl’ün Yedisu ilçesinde sabah saatlerinde kaydedildi. Yerel ölçekte hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

Görür’den dikkat çeken değerlendirme

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada depremin sığ derinlikte gerçekleştiğini belirtti. Görür, “Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır” ifadelerini kullandı.

Bölgeye ilişkin deprem beklentisi gündemde

Uzmanların daha önce de işaret ettiği Yedisu segmenti, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. Bölgedeki sismik hareketlilik, uzun süredir bilim çevreleri tarafından izlenirken, yaşanan son depremin ardından fay hattındaki gerilim birikimine ilişkin değerlendirmeler yeniden gündeme geldi.

Sismik hareketlilik izleniyor

Yetkili kurumlar ve bilim insanları, bölgede meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyor.

