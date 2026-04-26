Meclis gündeminde aidat sınırlaması ve deprem koruması
Meclis gündeminde aidat sınırlaması ve deprem koruması düzenlemesi görüşülüyor. Teklif, site aidatlarını sınırlandırırken deprem desteklerine haciz güvencesi getiriyor.
Haber Giriş Tarihi: 26.04.2026 10:13
Haber Güncellenme Tarihi: 26.04.2026 10:16
TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı Nisan ayının son haftasında konut sitelerindeki aidat artışlarını sınırlamayı ve 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen vatandaşlara sağlanan mali destekleri koruma altına almayı amaçlayan kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Teklifin yasalaşması halinde site yönetimlerinin bütçe uygulamaları ve deprem desteklerinin hukuki statüsünde yeni bir çerçeve oluşacak.
Aidat artışlarına sınır getiren düzenleme
Teklife göre, site yönetimlerinin aidat artış yetkisi belirli kurallara bağlanacak. Tüm gider kalemlerinin site sakinlerinin onayına sunulması zorunlu olacak. Onaylı bir site bütçesinin bulunmadığı durumlarda ise aidat artışı yalnızca yeniden değerleme oranı ile sınırlandırılacak.
Düzenleme ile konut sitelerinde son dönemde artan aidat tartışmalarının önüne geçilmesi ve mali şeffaflığın artırılması hedefleniyor.
Deprem desteklerine haciz koruması
Kanun teklifinde, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredi desteklerine yönelik yeni güvenceler de yer alıyor. Buna göre, söz konusu destekler banka işlemleri ve icra süreçlerinde haczedilemeyecek.
Düzenleme ile depremzedelere sağlanan finansal kaynakların doğrudan kullanımının korunması amaçlanıyor.
Ruhsatsız yapılara beton sağlayana idari ceza
Teklif kapsamında yapı güvenliğini artırmaya yönelik yaptırımlar da öngörülüyor. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayan kişi ve kuruluşlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Bu adım ile özellikle afet riski taşıyan yapıların oluşumunun engellenmesine yönelik denetimlerin güçlendirilmesi planlanıyor.
Okul saldırıları için komisyon ilk toplantısını yapacak
TBMM’de bu hafta ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarını araştırmak amacıyla kurulan komisyon ilk toplantısını gerçekleştirecek. 22 üyeden oluşan komisyon, ilk oturumda başkanlık divanını belirleyecek ve dinlenecek kişi ile kurumları kararlaştıracak.
Komisyonun, çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler dahil olmak üzere çeşitli başlıklarda incelemelerde bulunarak rapor hazırlaması öngörülüyor.
Siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek
Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler haftalık grup toplantılarını da yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
