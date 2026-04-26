Süper Lig derbisinde iki takım hangi tabloyla geliyor?
Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe, 2026 sezonunun 31. haftasında RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşma öncesinde iki takımın form durumu ve kadro gelişmeleri öne çıkıyor.
Haber Giriş Tarihi: 26.04.2026 12:15
Haber Güncellenme Tarihi: 26.04.2026 12:18
İki ekip bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. Ligin 14. haftasında Kadıköy’de oynanan ilk maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci karşılaşma ise Turkcell Süper Kupa finalinde oynandı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu tablo, derbi öncesinde rekabetin dengede seyrettiğini gösteriyor.
Fenerbahçe’de Asensio kadroya dönüyor
Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan Marco Asensio’nun derbi kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, İspanyol oyuncuya maçta süre vermesi öngörülüyor. Sarı-lacivertli ekipte Edson Alvarez’in ise maç eksiği nedeniyle kadroda yer almaması bekleniyor.
Galatasaray’da Osimhen sahada olacak
Galatasaray’da Victor Osimhen’in derbide forma giymesi planlanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edilen oyuncunun, koruyucu aparatla sahaya çıkması bekleniyor. Osimhen’in yokluğunda puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun dönüşüyle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
Kart sınırındaki oyuncular dikkat çekiyor
Fenerbahçe’de 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi kart görmeleri halinde bir sonraki hafta forma giyemeyecek. Galatasaray’da ise Eren Elmalı aynı riskle sahaya çıkacak.
Galatasaray’ın iç saha serisi sürüyor
Galatasaray, ligde sahasında oynadığı son 33 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 26 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki istikrarıyla dikkat çekiyor. Son iç saha yenilgisi 2024 yılında yine Fenerbahçe karşısında alındı.
İstatistiklerde iki takım zirvede yer alıyor
Galatasaray, ligde 69 golle en fazla gol atan takım konumunda bulunurken, 23 golle en az gol yiyen ekip olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe ise 68 golle hücum performansında rakibini yakından takip ediyor. Bu veriler, derbide hücum gücü yüksek iki takımın karşı karşıya geleceğini ortaya koyuyor.
Form grafikleri farklı seyrediyor
Galatasaray, milli aranın ardından çıktığı 5 resmi maçta 2 galibiyet elde etti. Aynı süreçte puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı ekip, derbiye dalgalı bir form grafiğiyle giriyor. Fenerbahçe ise kadro dönüşleriyle birlikte daha dengeli bir görüntü sergiliyor.
