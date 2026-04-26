Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Washington’daki saldırı girişimine kınama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Washington saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan,"Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 26.04.2026 13:03
Haber Güncellenme Tarihi: 26.04.2026 13:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı. Washington’da düzenlenen etkinlikte meydana gelen olay sonrası Erdoğan, saldırıyı kınadığını belirterek ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan mesajında, “Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump başta olmak üzere kimsenin yaralanmamış olmasının sevindirici olduğunu belirtti.
Demokrasilerde şiddete yer olmadığı vurgulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında demokrasilerde mücadelenin fikirle yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan ayrıca Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Washington’daki etkinlikte neler yaşandı
ABD’de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğe ilk kez katılan ABD Başkanı Trump, salonda duyulan silah sesleri ve bağrışmalar sonrası güvenlik güçleri tarafından hızla alandan çıkarıldı. Trump ve eşi Melania Trump’ın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.
Olayda bir gizli servis görevlisinin yaralandığı, saldırganın ise güvenlik güçlerince yakalandığı açıklandı. Şüphelinin California’da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirtildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Washington’daki saldırı girişimine kınama
Çok Okunanlar