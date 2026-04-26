Beyaz Saray yemeğinde saldırgan etkisiz hale getirildi
Beyaz Saray yemeğinde saldırgan etkisiz hale getirildi. Trump’ın katıldığı etkinlikte silah sesleri sonrası güvenlik müdahalesi dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 26.04.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 26.04.2026 09:44
ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesleri duyulmasının ardından güvenlik güçleri hızla müdahale etti. Washington’daki etkinlikte yaşanan olayda saldırgan etkisiz hale getirilirken, program durduruldu.
Salonda silah sesleri paniğe neden oldu
Görgü tanıklarının aktardığına göre, program sırasında duyulan silah seslerinin ardından güvenlik görevlileriı davetlilere “yere yatın” uyarısında bulundu. Katılımcılar masaların altına sığınırken, ABD Başkanı Donald Trump sahneden hızlı şekilde uzaklaştırıldı.
Saldırganın güvenlik noktasında ateş açtığı bildirildi
İlk bilgilere göre, saldırganın etkinlik girişindeki güvenlik kontrol noktası yakınında ateş açtığı ve kısa sürede güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi. ABD basınında yer alan haberlerde saldırganın 30 yaşında bir erkek olduğu aktarıldı.
Trump’tan ilk açıklama geldi
ABD Başkanı Donald Trump, olayın ardından yaptığı açıklamada kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesine dikkat çekti. Trump, saldırganın yakalandığını ve güvenlik güçlerinin protokole uygun şekilde hareket ettiğini belirtti.
Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenlendi
Olayın ardından Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçen Trump, bir güvenlik görevlisinin açılan ateş sonucu yaralandığını ancak çelik yelek sayesinde hayatta kaldığını açıkladı. Trump, First Lady, Başkan Yardımcısı ve kabine üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Soruşturma süreci başlatıldı
ABD Başkanı, saldırganın tek başına hareket ettiğinin değerlendirildiğini ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının uluslararası gelişmelerle bağlantısına ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi.
