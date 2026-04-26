Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta nasıl yansıyacak?
Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, Orta Doğu’da yükselen gerilim sonrası Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam beklentisi oluştu. Pazartesi günü itibarıyla motorine 2,28 TL, benzine ise 95 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketliliğin sürmesi halinde fiyatların seyrine ilişkin yeni düzenlemeler gündeme gelebilecek.
Haber Giriş Tarihi: 26.04.2026 13:38
Haber Güncellenme Tarihi: 26.04.2026 13:40
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan artış, yurt içi akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorin fiyatına 2,28 TL, benzin fiyatına ise 95 kuruş artış bekleniyor. Söz konusu artışın pazartesi günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması planlanıyor.
Büyükşehirlerde yeni fiyat seviyeleri hesaplandı
Zam sonrası hesaplamalara göre motorin litre fiyatının İstanbul’da 71,61 TL, Ankara’da 72,73 TL ve İzmir’de 73,01 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Benzin fiyatlarının ise İstanbul’da 63,71 TL, Ankara’da 64,66 TL ve İzmir’de 64,95 TL düzeyine çıkacağı öngörülüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Zam öncesi mevcut fiyatlar ise büyükşehirlerde farklılık gösteriyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 62,76 TL, motorin 69,35 TL, LPG 34,99 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda benzin 62,62 TL, motorin 69,21 TL, LPG 34,39 TL olarak satışa sunuluyor.
Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırırken fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerin etkisiyle yurt içi akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken, piyasa oyuncuları önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişimlerini izlemeye odaklanıyor.
