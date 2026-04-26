Fenerbahçe yönetiminden derbi öncesi birlik hamlesi
Fenerbahçe derbi öncesi taraftara forma dağıttı. Yönetimin hamlesi ve Sadettin Saran’ın mesajı deplasman tribününde nasıl bir etki oluşturacak?
Haber Giriş Tarihi: 26.04.2026 16:14
Haber Güncellenme Tarihi: 26.04.2026 16:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-lacivertli yönetim, deplasman tribününe yönelik bir organizasyon gerçekleştirdi. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe, taraftarların tribündeki birlikteliğini artırmak amacıyla özel forma dağıtımı yaptı. Karşılaşmanın şampiyonluk yarışındaki etkisi nedeniyle tribün atmosferinin belirleyici unsurlardan biri olması bekleniyor.
Derbi öncesi yapılan bu uygulama, deplasman tribününde görsel bütünlüğün sağlanmasını hedeflerken, taraftar desteğinin sahaya yansıması açısından dikkat çekti. Fenerbahçe’nin sahadan alacağı sonucun puan tablosuna doğrudan etki edeceği haftada, kulüp yönetiminin bu adımı organizasyonel hazırlıklar arasında yer aldı.
Taraftara özel forma dağıtımı
Fenerbahçe yönetimi tarafından deplasman tribününde yer alacak taraftarlara “hatıra çubuklu forma” dağıtıldı. Dağıtılan formaların tribünde ortak bir görüntü oluşturması ve takım lehine atmosferi güçlendirmesi amaçlandı. Organizasyon, derbi öncesi kulüp-taraftar etkileşimini artıran uygulamalardan biri olarak kaydedildi.
Sadettin Saran’dan derbi mesajı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, karşılaşma öncesinde taraftarlara yönelik bir mesaj paylaştı. Mesajında tribün desteğinin sürekliliğine vurgu yapan Saran, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün susmak yok, bugün geri adım yok. Bu forma sahada, sen tribünde... Bu arma için, bu renkler için her zamanki gibi sonuna kadar. Dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, sesin hiç kesilmesin. Zaten sen, her şartta bu formanın arkasında duranlardansın. Son düdük çalana kadar omuz omuza.. Hep birlikte kazanacağız!”
Derbi öncesi yapılan bu çağrı, karşılaşma süresince tribün desteğinin devamlılığına yönelik mesajlar arasında yer aldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
