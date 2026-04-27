Tel Aviv'de siren sesleri! Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı
Lübnan'daki Hizbullah'ın fırlattığı insansız hava aracı (İHA) nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.
Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 09:58
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 10:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saat 07.40'ta İHA sızması nedeniyle sirenlerin devreye girdiği bildirildi.
Lübnan'dan fırlatılan İHA'nın İsrail ordusu tarafından engellendiği, önleme sırasında düşen parçalar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada, saat 08.05'te sirenlerin tekrar çaldığı, fakat bunun bir yanlış alarm olduğu ileri sürüldü.
İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR;
00:00 İsrail ordusunun ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi.
