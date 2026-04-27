SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

İBB'den ulaşım çilesi! Metro kaosu sokaklara taştı

İstanbul'da metro hattındaki onarım çalışması nedeniyle Nurtepe İstasyonu'nda yolcular İETT otobüslerine yönlendirildi. Aktarma sırasında oluşan yoğunluk sokaklara taşarken, bölgede ulaşım aksadı.

Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 12:22
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 12:22
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İBB'den ulaşım çilesi! Metro kaosu sokaklara taştı

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde, makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış nedeniyle başlatılan çalışmalar kapsamında, ulaşım Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleriyle sağlanıyor.

Bu kapsamda metro görevlileri Nurtepe İstasyonu'nda inen yolcuları otobüslere yönlendiriyor. Otobüslere binmek için sıra bekleyen yolcular metrelerce kuyruk oluşturdu. Bölgedeki yoğunluk, Sokullu, Osmanpaşa, Sedef ve Arı caddeleri ile bazı ara sokaklara kadar ulaştı.

Oluşan uzun kuyruk, bölgedeki araç trafiğini de aksattı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver