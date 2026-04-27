Esed ailesine yargı süreci başladı! Şara’dan net mesaj

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beşşar Esed ve yakınlarına yönelik başlatılan yargılama için “Adalet devletin önceliği” diyerek sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 10:34
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 10:34
Şara, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, adaletin ülkenin geleceğinde merkezi bir rol oynayacağını vurguladı.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, şu ifadeleri kullandı:
"Adalet; halkımızın zafer kazandığı en yüce değerlerden biri olmaya devam edecek, devletin ve kurumlarının, mağdurlar için adaleti sağlamak, yaraları sarmak, sivil barışı ve birlikte yaşamı güçlendirmek, halkımızın çektiği acı ve ıstıraptan sorumlu olanları takip etme sözümüzü teyit etmek için ulaşmaya çalıştığı başlıca hedeflerden biri olacak.
Suriye'de devrik rejimin önde gelen isimlerine yönelik ilk kamuya açık yargılama, dün Şam'da başlamıştı.
