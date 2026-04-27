MSB, "Flintlock-2026" tatbikatından görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da şiddet yanlısı örgütlere karşı mücadele kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın meskun mahal safhasından görüntüler paylaştı.

Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 14:53
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 14:54
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, 13-30 Nisan 2026 tarihleri arasında icra edilen tatbikata ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının, şiddet yanlısı örgütlere karşı harekat icra eden unsurların eğitilmesi ve operasyonel kabiliyetlerinin artırılması olduğu vurgulandı.

Paylaşılan görüntülerde, tatbikata katılan Özel Kuvvet unsurlarının meskun mahal safhası kapsamında gerçekleştirdiği stratejik eğitimler ve operasyonel faaliyetler yer aldı.

Libya'da gerçekleştirilen Flintlock-2026 tatbikatı, çok uluslu katılımıyla bölgedeki askeri iş birliğini ve terörle mücadele kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

