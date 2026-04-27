2 otomobil çarpıştı, sürücüler içeride sıkıştı: 2'si ağır 7 kişi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ile plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
2'si ağır 7 yaralı ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
