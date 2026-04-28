Maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi. Maaş ödemelerinin büyük bölümü yapılırken, kalan ödemeler için 15 günlük süre talep edildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.04.2026 18:41
Haber Güncellenme Tarihi: 28.04.2026 18:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Maden işçilerinin Ankara’da sürdürdüğü eylem, maaş ödemelerine ilişkin gelişmelerin ardından sona erdi. Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, işçilerin büyük bölümünün maaşlarının yatırıldığını, kalan ödemeler için ise 15 günlük süre talep edildiğini açıkladı.
Maaş ödemeleri sonrası karar alındı
Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, yaptığı açıklamada işçilerin çoğunluğunun maaşlarını aldığını ifade etti. Ödemesi henüz yapılmayan işçiler için işveren tarafından 15 gün ek süre istendiğini belirten Çakır, bu gelişme sonrası işçilerin eylemi sonlandırma kararı aldığını bildirdi.
Bakanlık görüşmesi uzlaşmayla sonuçlandı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara’da devam eden eylemlere ilişkin işçi ve işveren taraflarının bir araya geldiği bildirildi. Bakanlık, gerçekleştirilen görüşmenin tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını ve işçilerin işverenle anlaşarak eylemi sona erdirdiklerini açıkladığını aktardı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar