İçişleri Bakanlığı’ndan Ayaş Kaymakamı için inceleme
İçişleri Bakanlığı Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle inceleme başlattı. Süreçte yeni adımlar izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 21:51
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 21:55
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı, Ankara’nın Ayaş ilçesinde görev yapan Kaymakam Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre süreç kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirildi ve Eligül Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildi. Gelişmenin, kamu görevlilerinin dijital platformlardaki iletişim sınırlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıması bekleniyor.
Sosyal medya paylaşımı sonrası süreç başlatıldı
Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül ile CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan arasında sosyal medya üzerinden yaşanan polemik sonrası Bakanlık harekete geçti. Eligül’ün Akdoğan’a yönelik “Kes lan!” ifadesini kullandığı paylaşımın kamuoyunda tepki çektiği ve kısa süre sonra silindiği belirtildi. İnceleme sürecinin bu paylaşımlar çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.
23 Nisan törenleri sonrası tartışma büyüdü
Tartışmanın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ayaş’ta düzenlenen törenlerde yaşandığı öne sürülen bir krizle başladığı ifade edildi. Ayaş Belediyesi’nin basın sorumlusunun tören alanına alınmadığı iddiaları üzerine taraflar arasında karşılıklı açıklamalar yapıldı. Eligül’ün konuya ilişkin yaptığı ve daha sonra sildiği paylaşımda, belediye görevlilerinin tören alanında çekim yaptığına yönelik ifadeler yer aldı.
Ankara Valiliği de inceleme başlattı
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada da Ayaş Kaymakamlığı’nın sosyal medya paylaşımına ilişkin ayrıca inceleme başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, 23 Nisan etkinlikleri sırasında yaşanan olayla ilgili gerekli değerlendirmenin yapılacağı kaydedildi.
Bakanlık açıklaması
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.
