Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 20:59
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 21:02
Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanı Gürlek yargıda etkinlik mesajı verdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen “Ticaret ve Yatırımda Hukuki Güvence Zirvesi”nde yaptığı açıklamada, yargı süreçlerinin daha etkin hale getirileceğini duyurdu. Zirvede iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Gürlek, yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Açıklamalar, ticari davalarda hız ve öngörülebilirliğin artırılmasına yönelik adımların devam edeceğine işaret etti.

Ticaret ve yatırımda hukuki güvence vurgusu

Gürlek, Türkiye’nin ekonomik büyümesinin uluslararası alanda dikkat çektiğini belirterek, hukuki güvenliğin artırılmasının yatırım ortamı açısından kritik olduğunu kaydetti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yatırımcı dostu sistemin güçlendirilmeye devam edileceğini ifade etti.

Yargı süreçlerinde hız ve dijitalleşme adımları

Açıklamasında yargı süreçlerinin sadeleştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik çalışmalara değinen Gürlek, ticari davalarda ihtisaslaşmanın artırıldığını belirtti. Dijitalleşme uygulamalarıyla birlikte mahkemelerin daha etkin çalışmasının hedeflendiğini aktardı. Bu adımların, yatırım ve üretim ortamına doğrudan katkı sağlaması beklenirken iş dünyasının geri bildirimlerinin süreçte belirleyici olacağı ifade edildi.

İş dünyası ile istişare süreci devam ediyor

MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvede iş dünyası temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Gürlek, sektör temsilcilerinden gelen önerilerin önemine dikkat çekti. İstişare mekanizmalarının güçlendirilmesiyle hukuk sistemi ve ekonomik yapının daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Yatırımcı dostu sistem hedefi sürüyor

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yatırımcı dostu sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Hukuki güvenliğin artırılmasına yönelik reformların sürmesiyle birlikte, yatırım ortamında öngörülebilirliğin güçlendirilmesinin planlandığı aktarıldı.

