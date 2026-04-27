Adalet Bakanı Gürlek yargıda etkinlik mesajı verdi
Adalet Bakanı Akın Gürlek yargıda etkinlik mesajı verdi. Ticari davalarda hız, öngörülebilirlik ve dijitalleşme adımlarıyla yatırım ortamı güçlendirilecek.
Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 20:59
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 21:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen “Ticaret ve Yatırımda Hukuki Güvence Zirvesi”nde yaptığı açıklamada, yargı süreçlerinin daha etkin hale getirileceğini duyurdu. Zirvede iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Gürlek, yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Açıklamalar, ticari davalarda hız ve öngörülebilirliğin artırılmasına yönelik adımların devam edeceğine işaret etti.
Ticaret ve yatırımda hukuki güvence vurgusu
Gürlek, Türkiye’nin ekonomik büyümesinin uluslararası alanda dikkat çektiğini belirterek, hukuki güvenliğin artırılmasının yatırım ortamı açısından kritik olduğunu kaydetti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yatırımcı dostu sistemin güçlendirilmeye devam edileceğini ifade etti.
Yargı süreçlerinde hız ve dijitalleşme adımları
Açıklamasında yargı süreçlerinin sadeleştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik çalışmalara değinen Gürlek, ticari davalarda ihtisaslaşmanın artırıldığını belirtti. Dijitalleşme uygulamalarıyla birlikte mahkemelerin daha etkin çalışmasının hedeflendiğini aktardı. Bu adımların, yatırım ve üretim ortamına doğrudan katkı sağlaması beklenirken iş dünyasının geri bildirimlerinin süreçte belirleyici olacağı ifade edildi.
İş dünyası ile istişare süreci devam ediyor
MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvede iş dünyası temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Gürlek, sektör temsilcilerinden gelen önerilerin önemine dikkat çekti. İstişare mekanizmalarının güçlendirilmesiyle hukuk sistemi ve ekonomik yapının daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Yatırımcı dostu sistem hedefi sürüyor
Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yatırımcı dostu sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Hukuki güvenliğin artırılmasına yönelik reformların sürmesiyle birlikte, yatırım ortamında öngörülebilirliğin güçlendirilmesinin planlandığı aktarıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
