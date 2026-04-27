İçişleri ve Tarım bakanlarından yangın için kritik toplantı
İçişleri ve Tarım bakanlarından yangın için kritik toplantı
İçişleri ve Tarım bakanlarının yangın toplantısı sonrası alınan önlemler açıklandı. Risk haritaları ve müdahale kapasitesinde hangi başlıklar öne çıktı?
Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 22:57
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 23:00
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olası yangın risklerine karşı hazırlık ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, yangınlara karşı alınacak önlemler, müdahale süreçleri ve kurumlar arası koordinasyon başlıkları ele alındı.
Risk haritaları ve tahliye planları ele alındı
Bakan Çiftçi, toplantıda yeşil vatan ve vatandaşların can güvenliğini ilgilendiren süreçlerin bütüncül yaklaşımla değerlendirildiğini açıkladı. Risk haritaları, tahliye planları ile sahadaki ekip ve ekipman kapasitesi detaylı şekilde gözden geçirildi.
Müdahale kapasitesi yeniden değerlendirildi
Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD koordinasyonu, Emniyet ve Jandarma birimlerinin sahadaki görevleri ile 112 Acil Çağrı Merkezlerinin müdahale kapasitesi yeniden ele alındı. Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesine yönelik başlıklar toplantıda öne çıktı.
Koordinasyon ve hızlı müdahale vurgusu
Bakan Çiftçi, amaçlarının yangın başlamadan tedbirleri güçlendirmek, anında müdahaleyi esas almak ve sahada güçlü koordinasyonu sağlamak olduğunu ifade etti. Toplantıya bakan yardımcıları, valiler ve ilgili kurum temsilcileri de katıldı.
İçişleri ve Tarım bakanlarından yangın için kritik toplantı
İçişleri ve Tarım bakanlarının yangın toplantısı sonrası alınan önlemler açıklandı. Risk haritaları ve müdahale kapasitesinde hangi başlıklar öne çıktı?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olası yangın risklerine karşı hazırlık ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, yangınlara karşı alınacak önlemler, müdahale süreçleri ve kurumlar arası koordinasyon başlıkları ele alındı.
Risk haritaları ve tahliye planları ele alındı
Bakan Çiftçi, toplantıda yeşil vatan ve vatandaşların can güvenliğini ilgilendiren süreçlerin bütüncül yaklaşımla değerlendirildiğini açıkladı. Risk haritaları, tahliye planları ile sahadaki ekip ve ekipman kapasitesi detaylı şekilde gözden geçirildi.
Müdahale kapasitesi yeniden değerlendirildi
Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD koordinasyonu, Emniyet ve Jandarma birimlerinin sahadaki görevleri ile 112 Acil Çağrı Merkezlerinin müdahale kapasitesi yeniden ele alındı. Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesine yönelik başlıklar toplantıda öne çıktı.
Koordinasyon ve hızlı müdahale vurgusu
Bakan Çiftçi, amaçlarının yangın başlamadan tedbirleri güçlendirmek, anında müdahaleyi esas almak ve sahada güçlü koordinasyonu sağlamak olduğunu ifade etti. Toplantıya bakan yardımcıları, valiler ve ilgili kurum temsilcileri de katıldı.
