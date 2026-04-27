BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,28 artışla 14.594,01 puandan kapanarak rekor seviyeye ulaştı. Endeks, önceki kapanışa göre 184,94 puan yükselirken toplam işlem hacmi 188,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Gün içinde 14.621,97 puan seviyesini test eden endeks, küresel piyasalardaki negatif görünüme rağmen pozitif ayrıştı. Önümüzdeki günlerde açıklanacak küresel para politikası kararlarının yön üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 19:57
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 20:46
Kaynak:
Haber Merkezi
Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,17 yükseldi. Sektörel bazda en yüksek artış yüzde 6,16 ile finansal kiralama faktoring endeksinde görülürken, en fazla kayıp yüzde 1,64 ile gıda içecek sektöründe kaydedildi. Endeksler arasındaki bu ayrışma, gün içi fiyatlamalarda sektörel bazlı hareketlerin öne çıktığını gösterdi.
Küresel gelişmeler risk iştahını sınırladı
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakereleri askıya aldığına yönelik açıklamaların ardından gelen haber akışları risk iştahını baskıladı. İran’dan gelen yeni uzlaşma sinyallerine rağmen piyasalar genel olarak negatif bir seyir izledi. Yatırımcıların odağı ise hafta boyunca açıklanacak merkez bankası para politikası kararlarına yöneldi.
Teknik seviyeler ve veri gündemi
Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ABD’de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.
BIST 100 günü rekor seviyede kapatırken detaylar
