Atlas Çağlayan davasında sanığın savunması ortaya çıktı

Atlas Çağlayan davasında sanığın savunması ortaya çıktı. Güngören’de öldürülen 17 yaşındaki gencin ailesine yönelik tehdit mesajları davasında sanığın ifadeleri ve yargı sürecinin detayları dikkat çekti.

Haber Giriş Tarihi: 28.04.2026 19:31
Haber Güncellenme Tarihi: 28.04.2026 19:35
İstanbul’un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın 14 Ocak 2026’da öldürülmesinin ardından ailesine yönelik tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Muhammed Yusuf Kazıcı, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, yargılamanın 13 Mayıs 2026 tarihine ertelendiği açıklandı. Sürecin ilerleyen aşamalarında verilecek kararın dosyanın seyrini belirlemesi bekleniyor.

Sanık mesajları kabul etti

Duruşmada savunma yapan Muhammed Yusuf Kazıcı, iddianamede yer alan mesajları kendisinin gönderdiğini belirtti. Kazıcı, Atlas Çağlayan ve ailesini tanımadığını ifade ederek, sosyal medya üzerinden gördüğü kişilerle iletişime geçtiğini ve “cahillik” olarak nitelendirdiği eylemleri nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Sanık, müşteki Gülhan Ünlü’nün iletişim bilgilerine panel sorgulamasıyla ulaştığını, kapıda ödemeli siparişler gönderdiğini ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne asılsız ihbarlarda bulunduğunu da beyan etti. Ayrıca eylemleri herhangi bir kişi ya da suç örgütünün yönlendirmesiyle gerçekleştirmediğini dile getirdi.

Savcılık ceza talebini açıkladı

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında “gece vakti yağmaya teşebbüs” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarının yanı sıra “zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirmek” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Bu kapsamda Kazıcı için toplam 5 yıl 3 aydan 19 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve sürecin devamı amacıyla 13 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.

