Fenerbahçe olağanüstü kongreye gidiyor...Saran ne açıklayacak?
Fenerbahçe olağanüstü kongreye gidiyor...Saran ne açıklayacak?
Fenerbahçe olağanüstü kongre kararıyla sezon sonu için seçim sürecine girerken, kulüp başkanı Sadettin Saran’ın kısa süre içinde yapacağı açıklamanın seçim takvimine yön vermesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 22:39
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 22:42
Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı, kulüp başkanı Sadettin Saran başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan bilgilendirmede, teknik direktör Domenico Tedesco, futbol direktörü Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kongre kararı ve süreç nasıl işleyecek?
Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda sarı-lacivertli kulübün sezon sonunda olağanüstü seçimli kongreye gitmesi planlanıyor. Sürece ilişkin detayların ve seçim takviminin kısa süre içinde kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.
Seçim takvimi için gözler yapılacak açıklamada
Kongre kararının ardından kulüp üyeleri ve kamuoyu, Sadettin Saran’ın yapacağı açıklamaya odaklandı. Açıklamada seçim sürecinin tarihleri, adaylık başvuruları ve kongre organizasyonuna ilişkin detayların yer alması bekleniyor.
Fenerbahçe olağanüstü kongreye gidiyor...Saran ne açıklayacak?
Fenerbahçe olağanüstü kongre kararıyla sezon sonu için seçim sürecine girerken, kulüp başkanı Sadettin Saran’ın kısa süre içinde yapacağı açıklamanın seçim takvimine yön vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı, kulüp başkanı Sadettin Saran başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan bilgilendirmede, teknik direktör Domenico Tedesco, futbol direktörü Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kongre kararı ve süreç nasıl işleyecek?
Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda sarı-lacivertli kulübün sezon sonunda olağanüstü seçimli kongreye gitmesi planlanıyor. Sürece ilişkin detayların ve seçim takviminin kısa süre içinde kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.
Seçim takvimi için gözler yapılacak açıklamada
Kongre kararının ardından kulüp üyeleri ve kamuoyu, Sadettin Saran’ın yapacağı açıklamaya odaklandı. Açıklamada seçim sürecinin tarihleri, adaylık başvuruları ve kongre organizasyonuna ilişkin detayların yer alması bekleniyor.
