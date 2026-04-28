'Yüzyılın Konut Projesi' için dolandırıcılık uyarısı yapıldı. DMM, TOKİ kura sürecinde sahte site ve SMS’lerle para talep edildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 28.04.2026 20:04
Haber Güncellenme Tarihi: 28.04.2026 20:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında devam eden kura süreçleri sırasında vatandaşları hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, sahte yöntemlerle yapılan para taleplerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, sürecin yalnızca resmî kanallar üzerinden takip edilmesinin önemine işaret edildi.
Dolandırıcılık yöntemleri tespit edildi
DMM tarafından yapılan bilgilendirmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında bazı kişi veya grupların vatandaşları yanıltmaya yönelik girişimlerde bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda sahte internet siteleri, gerçeği yansıtmayan isim listeleri ve yanıltıcı SMS içerikleriyle vatandaşlardan ödeme talep edildiği ifade edildi.
Sahte ödeme taleplerine dikkat çekildi
Açıklamada, dolandırıcıların “dosya masrafı”, “başvuru bedeli” ve “peşinat” gibi gerekçelerle para talep ettiği bilgisi paylaşıldı. Bu tür taleplerin resmî süreçlerle ilgisinin bulunmadığı belirtilirken, vatandaşların bu tür girişimlere karşı hassas davranması gerektiği kaydedildi.
Resmî açıklamalar dışında işlem yapılmaması istendi
DMM, sürece ilişkin tüm duyuru ve bilgilendirmelerin yalnızca yetkili kurumlar tarafından yapıldığını hatırlattı. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına yalnızca resmî makamların açıklamalarını dikkate almasının önem taşıdığı belirtildi. Önümüzdeki süreçte kura takvimi ve başvuru işlemlerine yönelik gelişmelerin resmî kanallar üzerinden duyurulmaya devam edeceği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
