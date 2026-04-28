Bakan Bayraktar maden krizinin perde arkasını açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar maden krizi açıklamasıyla dikkat çekti. Enerji Bakanı, Doruk Madencilik hakkında ruhsat ve yaptırım sürecine ilişkin kritik ifadeler kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 28.04.2026 21:12
Haber Güncellenme Tarihi: 28.04.2026 21:17
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı’nda internet haber sitelerinin genel yayın yönetmenleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, madencilerle ilgili sürecin perde arkasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Doruk Madencilik firması üzerinden yaşanan sorunlara değinen Bayraktar, işçi hakları, ruhsat süreçleri ve yaptırımlara ilişkin önemli değerlendirmeler paylaştı. Açıklamalar, sektördeki denetim ve yaptırım mekanizmalarının nasıl işleyeceğine dair yeni başlıkların gündeme gelmesine neden oldu.
Doruk Madencilik hakkında dikkat çeken ifadeler
Bakan Bayraktar, Doruk Madencilik’in faaliyet gösterdiği alanlarda sürekli sorun yaşandığını belirterek, firmanın işçi maaşlarını düzenli ödemediğini ifade etti. Kıdem tazminatı, servis hizmetleri ve tesis kullanımı gibi konularda da benzer sorunların tekrarlandığını aktaran Bayraktar, bu durumun uzun süredir devam ettiğini vurguladı.
Ruhsat ve teşvik sürecine ilişkin mesajlar
Bayraktar, işçiye borcu olan işletmelere yönelik ruhsat ve teşvik süreçlerine ilişkin net ifadeler kullandı. Şartların yerine getirilmemesi durumunda ruhsat iptalinin gündeme gelebileceğini belirten Bayraktar, söz konusu firmaya yeniden ruhsat verilmesine sıcak bakmadığını dile getirdi. Açıklamada, hukuki sürecin de dikkate alınması gerektiği vurgulandı.
İşçi eylemleri ve çözüm arayışı
Madencilerin haklarını alamamaları üzerine başlattığı eylemlere de değinen Bayraktar, işçilerin taleplerinde haklı olduğunu ifade etti. Ruhsat iptali durumunda ortaya çıkabilecek istihdam etkilerine dikkat çeken Bayraktar, çözümün sadece yaptırımla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.
Sektörde yeni dönem sinyali
Açıklamalarda, mevcut işletmeci yapısının değiştirilmesi gerektiğine yönelik değerlendirmeler de yer aldı. Bayraktar, şartların yerine getirilmemesi halinde mevcut ruhsatların iptal edilebileceğini ve yeni işletmeci modellerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
