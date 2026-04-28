Trump'dan dikkat çeken İran çıkışı: "Çöküş aşamasında"
Trump İran açıklaması küresel gündemde yer aldı. ABD Başkanı’nın İran’ın durumuna ilişkin sözleri, Hürmüz Boğazı ve olası diplomatik süreçlere dair yeni soru işaretleri oluşturdu.
Haber Giriş Tarihi: 28.04.2026 22:17
Haber Güncellenme Tarihi: 28.04.2026 22:22
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma ve savaşı sona erdirme yönünde ABD’ye mesaj ilettiğini açıkladı. Trump, yaptığı son değerlendirmede İran yönetiminin mevcut durumu nedeniyle zorlandığını belirtirken, sürece ilişkin yeni gelişmelerin yakından izleneceği ifade edildi.
Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada İran’ın içinde bulunduğu duruma dikkat çekti. İran yönetiminin liderlik konularında çözüm arayışında olduğunu belirten Trump, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nın en kısa sürede açılmasını talep ettiğini aktardı.
Hürmüz Boğazı için iletilen mesajın detayları
Daha önce gündeme gelen temaslarda İran’ın ABD’ye ilettiği teklifin, nükleer programı kapsamaması nedeniyle yeterli bulunmadığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı.
Trump’ın son açıklamasında ise İran’ın doğrudan ABD’ye mevcut durumuna ilişkin mesaj verdiği ifade edildi. Bu kapsamda İran’ın, bölgedeki enerji geçişi açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması yönünde talepte bulunduğu belirtildi.
Trump’tan İran’ın durumuna ilişkin değerlendirme
Trump, İran’ın ciddi zorluklar yaşadığını öne sürerek “İran az önce bize çöküş aşamasında olduklarını bildirdi” ifadelerini kullandı. Açıklamada, İran yönetiminin mevcut süreci yönetmeye çalıştığı ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasını öncelikli gördüğü vurgulandı.
Küresel enerji piyasaları ve jeopolitik gelişmeler açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmeler, önümüzdeki süreçte uluslararası gündemde belirleyici unsurlar arasında yer almaya devam edecek.
