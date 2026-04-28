Bakan Çiftçi’den madenciler için dikkat çeken açıklama: "Birlik ruhunun en güzel tezahürlerinden biri oldu"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den madenciler için dikkat çeken açıklama geldi. Ankara’daki eylemin sona ermesine ilişkin mesajlar ve sürecin detayları paylaşıldı.İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 28.04.2026 21:20
Haber Güncellenme Tarihi: 28.04.2026 21:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemi, ilgili bakanlıkların koordinasyonunda sağlanan uzlaşmayla sona erdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin sağduyu ve karşılıklı anlayış içinde tamamlandığını bildirdi. Sürecin ardından yapılan açıklamalar, benzer sosyal hareketlerde izlenecek yöntemlere dair beklentileri de gündeme taşıdı.
Eylemin sona ermesine ilişkin değerlendirmede bulunan Çiftçi, işçilerin taleplerine yönelik yaklaşımın “emeğin hakkını koruma” ilkesi çerçevesinde ele alındığını ifade etti. Açıklamada, sosyal adaletin güçlendirilmesi ve vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesinin ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekildi.
Eylemin sona erme süreci
Ankara’da günlerdir devam eden eylemin, taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda uzlaşmayla tamamlandığı bildirildi. Bakanlıkların sürece garantörlük ettiği belirtilirken, tarafların karşılıklı adımlar atarak çözüm sağladığı kaydedildi.
Çiftçi, paylaşımında eylemin sakin bir atmosferde sona ermesini “anlamlı bir tablo” olarak nitelendirdi. Sürecin kamu düzeni ve toplumsal denge açısından dikkatle yürütüldüğü ifade edildi.
Çiçekli kapanış mesajı
Eylemin sona erdiği anlara ilişkin görüntülerde, işçilerin polislere çiçek verdiği görüldü. Çiftçi, bu durumu “milletin özünde taşıdığı saygı ve birlik ruhunun tezahürü” olarak değerlendirdi.
Açıklamada, “‘İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz.’ anlayışıyla hareket etmenin önemine” vurgu yapılırken, sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür edildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar