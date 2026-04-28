Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı, süreç nasıl ilerleyecek?
Fenerbahçe seçim tarihi anahtar kelimesiyle öne çıkan gelişmede, sarı lacivertli kulüp 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde olağanüstü seçime gitme kararı aldı. Başkan Sadettin Saran imzasıyla yapılan açıklamada, sezon içinde ertelenen kararların artık daha fazla geciktirilmeyeceği belirtildi. Seçim sürecinin kulübün yönetim yapısında nasıl bir değişim yaratacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.
Haber Giriş Tarihi: 28.04.2026 18:29
Haber Güncellenme Tarihi: 28.04.2026 18:31
Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran, kulübün resmi internet hesabından yaptığı açıklamada olağanüstü genel kurul tarihini duyurdu. Açıklamada, sezon boyunca şampiyonluk yarışına zarar vermemesi adına bazı kararların bilinçli şekilde ertelendiği ifade edildi. Gelinen noktada sürecin daha fazla ötelenemeyeceği vurgulanarak, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde seçimli kongre yapılacağı bildirildi.
Yönetim değişikliği süreci başlıyor
Kulüpte alınan bu karar, sportif gelişmelerin ardından geldi. Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından yönetim tarafında da seçim kararı alınması dikkat çekti. Yeni yönetimin belirlenmesiyle birlikte kulübün sportif ve idari yapılanmasında değişiklik ihtimali gündeme geldi.
Saran adaylık kararını açıklayacak
Sadettin Saran, yaptığı açıklamada aday olup olmayacağına ilişkin net bir ifade kullanmadı. Adaylık kararının kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Saran, açıklamasında görevi şampiyonlukla tamamlamayı hedeflediğini ancak mevcut noktada bu hedefe ulaşılamadığını belirtti.
Açıklamada birlik vurgusu öne çıktı
Başkan Saran, açıklamasında kulüp içinde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Fenerbahçe’nin kişisel hırsların önünde tutulması gerektiğini ifade eden Saran, kulüp yönetiminin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Görevi devrettikten sonra da kulübe destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
Kongre sürecinde gözler adaylarda olacak
Seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının kimler olacağı ve projeleri camia tarafından yakından takip edilecek. 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek kongrede alınacak kararların, kulübün hem sportif hem de finansal geleceği üzerinde etkili olması bekleniyor.
Çok Okunanlar