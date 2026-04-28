Türkiye ile Ermenistan hattında yeni karar: Bir an evvel faaliyete geçirilmeli
Türkiye ile Ermenistan arasında Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısı Kars'ta yapıldı. Toplantıda, Kars-Gümrü demir yolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesinin önemi vurgulandı.
Haber Giriş Tarihi: 28.04.2026 16:12
Haber Güncellenme Tarihi: 28.04.2026 16:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde, Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısı Kars'ta düzenlendi.
Taraflar, bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında Kars-Gümrü demir yolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesinin önemini vurguladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
