Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sonuna yaklaşılırken Galatasaray, üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğuna çok yaklaştı.
Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 19:24
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 19:26
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük bir ivme yakalayan sarı-kırmızılılar, ligin bitimine üç hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Derbi galibiyetiyle avantajını pekiştiren "Cimbom", kalan üç maçta alacağı 4 puanla rakiplerinin sonuçlarından bağımsız olarak zaferini ilan edecek. Bu başarı gerçekleşirse Galatasaray, 1996-2000 yılları arasındaki kendisine ait olan üst üste 4 şampiyonluk rekorunu egale etmiş olacak.
Okan Buruk, futbolculuk döneminde Fatih Terim yönetiminde yaşadığı dört sezonluk şampiyonluk serisini bu kez teknik adam olarak tekrarlamanın eşiğinde. 2021-2022 sezonundaki 13.'lükten sonra göreve gelen Buruk, ilk sezonunda 8 puan farkla, ikinci sezonunda 102 puanlık rekorla ve üçüncü sezonunda Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'ye 11 puan fark atarak şampiyonluklar yaşadı. Geçtiğimiz sezon elde edilen 25. şampiyonlukla formasına 5. yıldızı takan ilk Türk takımı olan Galatasaray, bu sezonu da zirvede tamamlaması halinde şampiyonluk sayılarında rakipleriyle arasındaki farkı daha da açacak. Olası bir şampiyonluk durumunda sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe'ye 7, Beşiktaş'a 10 ve Trabzonspor'a 19 şampiyonluk fark atmış olacak.
Galatasaray, Okan Buruk döneminde "Tarih yazıyor"
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sonuna yaklaşılırken Galatasaray, üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğuna çok yaklaştı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük bir ivme yakalayan sarı-kırmızılılar, ligin bitimine üç hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Derbi galibiyetiyle avantajını pekiştiren "Cimbom", kalan üç maçta alacağı 4 puanla rakiplerinin sonuçlarından bağımsız olarak zaferini ilan edecek. Bu başarı gerçekleşirse Galatasaray, 1996-2000 yılları arasındaki kendisine ait olan üst üste 4 şampiyonluk rekorunu egale etmiş olacak.
Okan Buruk, futbolculuk döneminde Fatih Terim yönetiminde yaşadığı dört sezonluk şampiyonluk serisini bu kez teknik adam olarak tekrarlamanın eşiğinde. 2021-2022 sezonundaki 13.'lükten sonra göreve gelen Buruk, ilk sezonunda 8 puan farkla, ikinci sezonunda 102 puanlık rekorla ve üçüncü sezonunda Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'ye 11 puan fark atarak şampiyonluklar yaşadı. Geçtiğimiz sezon elde edilen 25. şampiyonlukla formasına 5. yıldızı takan ilk Türk takımı olan Galatasaray, bu sezonu da zirvede tamamlaması halinde şampiyonluk sayılarında rakipleriyle arasındaki farkı daha da açacak. Olası bir şampiyonluk durumunda sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe'ye 7, Beşiktaş'a 10 ve Trabzonspor'a 19 şampiyonluk fark atmış olacak.
