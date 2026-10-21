Paraları oğluna basmış! CHP'li belediyede sahte referansla 3.7 milyarlık vurgun
Paraları oğluna basmış! CHP'li belediyede sahte referansla 3.7 milyarlık vurgun
CHP'li Milas Belediyesi'nde sahte belgelerle ihale iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Başkan Fevzi Topuz ve oğlunun da aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada sahte referans belgesi sunan şirketlere 3.7 milyarlık ihale verildiği tespit edildi. Öte yandan başkan Topuz'un oğlu Doruk Topuz'un düğününde paraları havalara saçtığı görüntüler ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 08:58
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 09:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Milas Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla merkezli Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz da yer aldı.
35 İHALE EVRAKI SAHTE
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturmada, 34 şirkete ait 35 ihale evrakının sahte olduğu ve 32 şirkete toplam 33 iş deneyim belgesinin Milas Belediyesi tarafından onaylandığı belirlendi. Bilirkişi incelemesinde, şirketlerin başvuru dosyalarındaki banka hesap numarası, vergi kimlik numarası ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu tespit edildi. Şirketlerin SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına rağmen sicil numaralarının farklı olduğu öğrenildi.
CHP'li başkan, oğlu Doruk'un düğününde etrafa para saçarak eğlenmişti.
2.5 MİLYARLIK HAYALİ İŞLEM
Ayrıca banka dekontlarındaki tutarların rakam ve yazıyla yazılan karşılıklarının uyuşmadığı, geçici kabul tutanaklarındaki imzaların kopyalandığı ve belgelerin tek elden hazırlandığı yönünde tespitler yer aldı.
Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlerin ihale bedeli toplam 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olarak hesaplandı. Kamu İhale Kurumu'ndan alınan bilgi ve belgelere göre, sahte olduğu belirtilen evraklarla düzenlenen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirket, toplam bedeli 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olan 25 kamu ihalesine katıldı. Şirketlerin bu belgelerle doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin lira sermaye artırımına gittiği belirlendi.
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Paraları oğluna basmış! CHP'li belediyede sahte referansla 3.7 milyarlık vurgun
CHP'li Milas Belediyesi'nde sahte belgelerle ihale iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Başkan Fevzi Topuz ve oğlunun da aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada sahte referans belgesi sunan şirketlere 3.7 milyarlık ihale verildiği tespit edildi. Öte yandan başkan Topuz'un oğlu Doruk Topuz'un düğününde paraları havalara saçtığı görüntüler ortaya çıktı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Milas Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla merkezli Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz da yer aldı.
35 İHALE EVRAKI SAHTE
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturmada, 34 şirkete ait 35 ihale evrakının sahte olduğu ve 32 şirkete toplam 33 iş deneyim belgesinin Milas Belediyesi tarafından onaylandığı belirlendi. Bilirkişi incelemesinde, şirketlerin başvuru dosyalarındaki banka hesap numarası, vergi kimlik numarası ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu tespit edildi. Şirketlerin SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına rağmen sicil numaralarının farklı olduğu öğrenildi.
CHP'li başkan, oğlu Doruk'un düğününde etrafa para saçarak eğlenmişti.
2.5 MİLYARLIK HAYALİ İŞLEM
Ayrıca banka dekontlarındaki tutarların rakam ve yazıyla yazılan karşılıklarının uyuşmadığı, geçici kabul tutanaklarındaki imzaların kopyalandığı ve belgelerin tek elden hazırlandığı yönünde tespitler yer aldı.
Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlerin ihale bedeli toplam 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olarak hesaplandı. Kamu İhale Kurumu'ndan alınan bilgi ve belgelere göre, sahte olduğu belirtilen evraklarla düzenlenen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirket, toplam bedeli 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olan 25 kamu ihalesine katıldı. Şirketlerin bu belgelerle doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin lira sermaye artırımına gittiği belirlendi.
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