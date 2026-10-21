Özgür Özel'e kürsüdeyken soğuk duş! Eleştiri notu kameralara takıldı
Özgür Özel'e kürsüdeyken soğuk duş! Eleştiri notu kameralara takıldı
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısı konuşmasını gerçekleştirdiği sırada, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özel'i not defteri üzerinden çekiştirdi.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:04
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 09:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni Parti ve CHP arasındaki gerilim Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in birbirlerini sürekli hedef almasıyla her geçen gün artarak devam ediyor.
ÖZEL'DEN SOĞUK TOKALAŞMA
Mutlak Butlan davası sonrası koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden ve Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in eski partisi ile çekişmeli kavgası sürerken TBMM'de eski milletvekili Hasan Gülay için düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken anlar yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu cenaze töreninde Özgür Özel'in elini sıkmış, Özel'in soğuk tavırları ile birlikte Kılıçdaroğlu'na bakmamaya çalıştığı görülmüştü. Zoraki tokalaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden kürsüye çıkan Özel ve Kılıçdaroğlu yine birbirini hedef aldı.
ÖZEL: HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eskiyi geride bıraktık" ifadelerine yer verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E: CHP KAMU MAKAMINI KULLANANLARIN PARTİSİ DEĞİL
Kürsüden Yeni Parti Genel Başkanı Özel'i hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu ise sert ifadelere yer verdi. Kılıçdaroğlu, "CHP kamu makamını kişisel çıkarı için kullananların partisi değildir" dedi.
ÖZEL'İ NOT ÜZERİNDEN ÇEKİŞTİRDİLER
Öte yandan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kürsüde konuşmasını gerçekleştirirken ATV Haber kameralarına dikkat çeken bir görüntü takıldı. Görüntüde, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özel'i not defteri üzerinden çekiştirdi.
İŞTE KAMERAYA TAKILAN O NOT!
Söz konusu defterde, "Örgüt işlerine kongre işlerine genel başkanın girmemesi lazım" ifadeleri yer aldı.
RAHATSIZLIĞI YÜZÜNDEN OKUNDU
Söz konusu notu ceketinin cebine koyan Emre yüz ifadesiyle duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ayrıca o anlarda "Maalesef" ifadesini kullandığı görüldü.
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Özgür Özel'e kürsüdeyken soğuk duş! Eleştiri notu kameralara takıldı
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısı konuşmasını gerçekleştirdiği sırada, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özel'i not defteri üzerinden çekiştirdi.
Yeni Parti ve CHP arasındaki gerilim Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in birbirlerini sürekli hedef almasıyla her geçen gün artarak devam ediyor.
ÖZEL'DEN SOĞUK TOKALAŞMA
Mutlak Butlan davası sonrası koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden ve Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in eski partisi ile çekişmeli kavgası sürerken TBMM'de eski milletvekili Hasan Gülay için düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken anlar yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu cenaze töreninde Özgür Özel'in elini sıkmış, Özel'in soğuk tavırları ile birlikte Kılıçdaroğlu'na bakmamaya çalıştığı görülmüştü. Zoraki tokalaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden kürsüye çıkan Özel ve Kılıçdaroğlu yine birbirini hedef aldı.
ÖZEL: HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eskiyi geride bıraktık" ifadelerine yer verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E: CHP KAMU MAKAMINI KULLANANLARIN PARTİSİ DEĞİL
Kürsüden Yeni Parti Genel Başkanı Özel'i hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu ise sert ifadelere yer verdi. Kılıçdaroğlu, "CHP kamu makamını kişisel çıkarı için kullananların partisi değildir" dedi.
ÖZEL'İ NOT ÜZERİNDEN ÇEKİŞTİRDİLER
Öte yandan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kürsüde konuşmasını gerçekleştirirken ATV Haber kameralarına dikkat çeken bir görüntü takıldı. Görüntüde, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özel'i not defteri üzerinden çekiştirdi.
İŞTE KAMERAYA TAKILAN O NOT!
Söz konusu defterde, "Örgüt işlerine kongre işlerine genel başkanın girmemesi lazım" ifadeleri yer aldı.
RAHATSIZLIĞI YÜZÜNDEN OKUNDU
Söz konusu notu ceketinin cebine koyan Emre yüz ifadesiyle duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ayrıca o anlarda "Maalesef" ifadesini kullandığı görüldü.
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