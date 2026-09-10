Ömer Çelik yeni transferleri MKYK sonrası açıkladı
Ömer Çelik yeni transferleri MKYK sonrası açıkladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada partiye yeni katılan belediye başkanlarını duyurdu. Çelik, dört belediye başkanının AK Parti’ye katıldığını belirtirken Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarda özellikle bölgesel çatışmalar ve diplomasi trafiğine ilişkin mesajlar öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 18:56
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 18:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çelik’in açıklamasına göre İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun AK Parti’ye katıldı. Muş’un Sungu beldesinin Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı da partiye geçen isimler arasında yer aldı.
Çelik, yeni katılımlara ilişkin, “Bugün aramıza katılan belediye başkanı arkadaşlarımıza tebriklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı’na tebrik
Ömer Çelik, açıklamasında A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın elde ettiği başarıya da değindi. Milli takımın ortaya koyduğu takım ruhunun gençlere örnek olduğunu belirten Çelik, oyuncuları ve yöneticileri tebrik etti.
Çelik, takım kaptanı Eda Erdem’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen kabul sırasındaki konuşmasına da dikkat çekerek gençlerin bu konuşmayı dinlemesini önerdi.
Suriye’deki entegrasyon süreci takip ediliyor
Çelik’in gündemindeki başlıklardan biri Suriye’deki gelişmeler oldu. SDG’nin feshedildiğini ifade eden Çelik, sahadaki entegrasyon sürecinin yakından takip edildiğini söyledi.
Sürecin yalnızca açıklamalar düzeyinde kalmaması gerektiğini belirten Çelik, silahlı ve Suriyeli olmayan unsurlardan arındırılmış yapıların Suriye’ye entegrasyonunun sahada gerçekleşmesinin önem taşıdığını kaydetti.
Çelik, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü koruduğunu belirterek siyasi ve toplumsal alanda kapsayıcı bir dil kullanılmasının önemine işaret etti.
Rusya-Ukrayna savaşında Türk gemileri vurgusu
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, çatışmaların uzun süreli bir yıpratma savaşına dönüştüğünü söyledi. Savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskine ve Karadeniz’deki gelişmelere dikkat çekti.
Çelik’in paylaştığı verilere göre savaş sürecinde Rusya kaynaklı saldırılarda 8, Ukrayna kaynaklı saldırılarda ise 35 Türk işletmeli gemi hedef alındı. Türkiye’nin konuya ilişkin uyarı ve takibini sürdürdüğünü belirten Çelik, tarafların İstanbul’da kurulacak bir müzakere masasında sonuca ulaşması gerektiğini ifade etti.
Hürmüz Boğazı ve İran açıklaması
Çelik, Orta Doğu’daki çatışmaların tedarik zincirleri ile küresel ve bölgesel barışı doğrudan etkilediğini söyledi. Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmalı ortamın küresel ölçekte etkiler oluşturacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çatışmaların derinleşmemesi ve sivil kayıpların durdurulması amacıyla diplomasi trafiğini sürdürdüğünü aktaran Çelik, yeniden müzakere zemininin oluşturulması gerektiğini kaydetti.
Çelik’ten İsrail hükümetine tepki
Ömer Çelik, İsrail hükümetinin Gazze, Batı Şeria ve bölgedeki politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Yeni yerleşim planlarının iki devletli çözümü zorlaştırdığını belirten Çelik, İngiltere ve Avrupa ülkelerinden gelen açıklamalara da değindi.
Çelik, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler üzerinden yapılan değerlendirmelerin meseleyi tam olarak yansıtmadığını savunarak, temel sorunun Netanyahu hükümetinin bölge politikaları olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde daha önce İsrail’in sınırlarına ilişkin yönelttiği soruyu hatırlatan Çelik, Filistin topraklarındaki uygulamalara karşı uluslararası toplumun ortak tutum geliştirmesi gerektiğini söyledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ömer Çelik yeni transferleri MKYK sonrası açıkladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada partiye yeni katılan belediye başkanlarını duyurdu. Çelik, dört belediye başkanının AK Parti’ye katıldığını belirtirken Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarda özellikle bölgesel çatışmalar ve diplomasi trafiğine ilişkin mesajlar öne çıktı.
Çelik’in açıklamasına göre İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun AK Parti’ye katıldı. Muş’un Sungu beldesinin Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı da partiye geçen isimler arasında yer aldı.
Çelik, yeni katılımlara ilişkin, “Bugün aramıza katılan belediye başkanı arkadaşlarımıza tebriklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı’na tebrik
Ömer Çelik, açıklamasında A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın elde ettiği başarıya da değindi. Milli takımın ortaya koyduğu takım ruhunun gençlere örnek olduğunu belirten Çelik, oyuncuları ve yöneticileri tebrik etti.
Çelik, takım kaptanı Eda Erdem’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen kabul sırasındaki konuşmasına da dikkat çekerek gençlerin bu konuşmayı dinlemesini önerdi.
Suriye’deki entegrasyon süreci takip ediliyor
Çelik’in gündemindeki başlıklardan biri Suriye’deki gelişmeler oldu. SDG’nin feshedildiğini ifade eden Çelik, sahadaki entegrasyon sürecinin yakından takip edildiğini söyledi.
Sürecin yalnızca açıklamalar düzeyinde kalmaması gerektiğini belirten Çelik, silahlı ve Suriyeli olmayan unsurlardan arındırılmış yapıların Suriye’ye entegrasyonunun sahada gerçekleşmesinin önem taşıdığını kaydetti.
Çelik, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü koruduğunu belirterek siyasi ve toplumsal alanda kapsayıcı bir dil kullanılmasının önemine işaret etti.
Rusya-Ukrayna savaşında Türk gemileri vurgusu
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, çatışmaların uzun süreli bir yıpratma savaşına dönüştüğünü söyledi. Savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskine ve Karadeniz’deki gelişmelere dikkat çekti.
Çelik’in paylaştığı verilere göre savaş sürecinde Rusya kaynaklı saldırılarda 8, Ukrayna kaynaklı saldırılarda ise 35 Türk işletmeli gemi hedef alındı. Türkiye’nin konuya ilişkin uyarı ve takibini sürdürdüğünü belirten Çelik, tarafların İstanbul’da kurulacak bir müzakere masasında sonuca ulaşması gerektiğini ifade etti.
Hürmüz Boğazı ve İran açıklaması
Çelik, Orta Doğu’daki çatışmaların tedarik zincirleri ile küresel ve bölgesel barışı doğrudan etkilediğini söyledi. Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmalı ortamın küresel ölçekte etkiler oluşturacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çatışmaların derinleşmemesi ve sivil kayıpların durdurulması amacıyla diplomasi trafiğini sürdürdüğünü aktaran Çelik, yeniden müzakere zemininin oluşturulması gerektiğini kaydetti.
Çelik’ten İsrail hükümetine tepki
Ömer Çelik, İsrail hükümetinin Gazze, Batı Şeria ve bölgedeki politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Yeni yerleşim planlarının iki devletli çözümü zorlaştırdığını belirten Çelik, İngiltere ve Avrupa ülkelerinden gelen açıklamalara da değindi.
Çelik, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler üzerinden yapılan değerlendirmelerin meseleyi tam olarak yansıtmadığını savunarak, temel sorunun Netanyahu hükümetinin bölge politikaları olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde daha önce İsrail’in sınırlarına ilişkin yönelttiği soruyu hatırlatan Çelik, Filistin topraklarındaki uygulamalara karşı uluslararası toplumun ortak tutum geliştirmesi gerektiğini söyledi.
Çok Okunanlar