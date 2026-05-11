Okul saldırganının ailesiyle ilgili dikkat çeken gelişme
Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından yürütülen soruşturmada saldırganın ailesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 11.05.2026 19:39
Haber Güncellenme Tarihi: 11.05.2026 19:49
Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen ve 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, fail İsa Aras Mersinli’nin ailesine yönelik adli ve idari süreçlerde yeni bilgiler ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan araştırma komisyonunun da çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Pınar Peyman Mersinli ile baba Uğur Mersinli hakkındaki süreç devam ediyor. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, kamuda öğretmen olarak görev yapan anne Pınar Peyman Mersinli’nin herhangi bir özlük hakkı kaybı yaşamadığı, kendi talebi doğrultusunda emeklilik başvurusunda bulunduğu belirtildi.
Babanın özlük hakları sonlandırıldı
Saldırganın babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli’nin ise tüm özlük haklarının sonlandırıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin adli ve idari işlemlerin sürdüğü ifade edildi.
TBMM komisyonu kentte inceleme yapacak
Öte yandan TBMM’de kurulan araştırma komisyonunun Kahramanmaraş ayağında görev alacak AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve beraberindeki heyetin bu hafta kentte incelemelerde bulunması bekleniyor.
Heyetin olayın yaşandığı okul çevresinde inceleme yapacağı, ilgili kurum temsilcileriyle görüşeceği ve süreç hakkında bilgi alacağı bildirildi. Hazırlanacak komisyon raporunun kamuoyuyla paylaşılması ve eğitim kurumlarındaki güvenlik politikalarına katkı sunması hedefleniyor.
