Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) Tıkır tıkır işliyor hiçbir şey geç kalmıyor. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, bir diğerine ödev vermeye kalkmasın" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 14:56
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 14:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, şunları kaydetti;
(Terörsüz Türkiye) Tıkır tıkır işliyor hiçbir şey geç kalmıyor. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, bir diğerine ödev vermeye kalkmasın.
Fon konusunda kim haksız kazanç sağladıysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa hepsinden hesap sorulmalıdır.
Türkiye-Libya Deniz mutabakat) Bu anlaşma herhangi 3’üncü bir ülkeye karşı yapılan bir anlaşma değildir.
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Numan Kurtulmuş: Süreç tıkır tıkır işliyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) Tıkır tıkır işliyor hiçbir şey geç kalmıyor. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, bir diğerine ödev vermeye kalkmasın" dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, şunları kaydetti;
(Terörsüz Türkiye) Tıkır tıkır işliyor hiçbir şey geç kalmıyor. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, bir diğerine ödev vermeye kalkmasın.
Fon konusunda kim haksız kazanç sağladıysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa hepsinden hesap sorulmalıdır.
Türkiye-Libya Deniz mutabakat) Bu anlaşma herhangi 3’üncü bir ülkeye karşı yapılan bir anlaşma değildir.
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