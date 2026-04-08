Notaya bas bileti kap: Bakan Tekin’den Dünya Kupası marşı müjdesi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV’de yaptığı açıklamada Güzel Sanatlar Liseleri arasında “Milli Takım Marşı” yarışması başlatılacağını duyurdu. Kazanan ekip Dünya Kupası biletiyle ödüllendirilecek.
Haber Giriş Tarihi: 08.04.2026 13:50
Haber Güncellenme Tarihi: 08.04.2026 13:52
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV ekranlarında milyonlarca öğrenciyi heyecanlandıran 'Dünya Kupası' mesajını verdi. 105 Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören 20 bin genç yetenek, Milli Takım için en özel marşı bestelemek üzere yarışacak. TFF ile ortak yürütülen dev projede birinci seçilen ekip, ay-yıldızlıların Dünya Kupası heyecanına yerinde ortak olacak; rüya gibi ödül olan maç biletlerinin sahibi olacak. Bakan Tekin, 'Öğrencilerimiz en güzel marşı yazacak yetkinliğe sahip' diyerek hem eğitimi hem de sporu tek potada eriten bu hamlenin fitilini ateşledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV ekranlarında milyonları heyecanlandıran müjdeyi verdi. 2026 Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a büyük bir jest yapmaya hazırlanan Bakanlık, Türkiye'nin dört bir yanındaki Güzel Sanatlar Liseleri'nde "Milli Takım Marşı" yarışması başlattı. Dereceye girenler için ödül ise rüya gibi: Dünya Kupası bileti!
İLK KEZ AÇIKLADI
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, Milli Takım ruhunu okullara taşıyacak dev projeyi ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelindeki 105 Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören 20 bin öğrenci ve 3 bin uzman öğretmenin bu projede seferber olacağını belirten Tekin, "Bizim öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, Milli Takımımız için en güzel marşı yazacak yetkinliğe sahip" dedi.
TFF İLE ORTAK OPERASYON
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşerek düğmeye bastıklarını ifade eden Bakan Tekin, yarışma sonucunda seçilen eserin TFF tarafından uygun bulunması halinde Milli Takım'ın resmi marşı olarak stadyumlarda yankılanacağını duyurdu. Projenin sadece öğrencilerle sınırlı kalmayacağını, gönüllü sanatçıların da liselerle iş birliği yaparak bu milli heyecana ortak olabileceğini vurguladı.
KAZANAN EKİP DÜNYA KUPASI'NA GİDİYOR
Genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla projenin ödülünü de açıklayan Tekin, yarışmada birinci olan ekibi Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki maçlarına götürebileceklerini söyledi. Bu hamleyle hem eğitim sürecine dinamizm kazandırılması hem de Milli Takım'a gençlerin enerjisiyle taze bir soluk getirilmesi hedefleniyor.
MÜZİK VE FUTBOLUN MUHTEŞEM BULUŞMASI
Kemandan kanuna, gitardan vurmalı çalgılara kadar geniş bir yelpazede eğitim alan genç sanatçı adayları, şimdi kalemlerini ve enstrümanlarını "Bizim Çocuklar" için konuşturacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden koordine edilecek yarışma, Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğundaki en gür sesi olmaya aday.
