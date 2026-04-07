ABD Hark Adası’nı hedef aldı:İran’dan sert uyarı!

ABD Hark Adası saldırısı küresel enerji piyasalarını etkilerken İran’dan sert açıklamalar geldi. Petrol arzı ve bölgesel riskler yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 18:10
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 18:13
ABD ile İran arasındaki çatışmaların 39. gününde, İran’ın Basra Körfezi’ndeki en kritik petrol ihracat noktası olan Hark Adası hedef alındı. ABD’li yetkililer adadaki askeri unsurlara yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığını doğrularken, gelişmeler küresel enerji arzı açısından yakından takip edilmeye başlandı.
Hark Adası neden kritik konumda
Basra Körfezi açıklarında yer alan Hark Adası, İran’ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak öne çıkıyor. Günlük milyonlarca varillik kapasiteye sahip tesisin devre dışı kalması ya da kontrol değişimi, ülkenin petrol gelirlerinde ciddi kayıplara yol açabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
İran’dan misilleme mesajı
İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin saldırıyla “kırmızı çizgileri aştığı” ifade edildi. Açıklamada, verilecek karşılığın yalnızca bölgeyle sınırlı kalmayabileceği belirtilirken, küresel enerji akışını etkileyebilecek adımların gündemde olduğu bildirildi.
Bölge ülkelerine açık uyarı
Tahran yönetimi, operasyona destek veren ya da sessiz kalan bölge ülkelerine yönelik de uyarıda bulundu. ABD ile bağlantılı enerji altyapılarının ve lojistik noktalarının hedef alınabileceği ifade edildi.
İsrail’den operasyon açıklaması
İsrail Savunma Bakanlığı, Hark Adası’na yönelik saldırılarda doğrudan petrol tesislerinin değil askeri ve savunma altyapısının hedef alındığını açıkladı. Açıklamada, adanın savunma kapasitesinin zayıflatıldığı ve operasyonların sürebileceği kaydedildi.
Bölgede karşılıklı saldırılar sürüyor
İran’da bazı altyapı noktaları ve köprülerin hedef alındığı, çeşitli bölgelerde can kayıpları yaşandığı bildirildi. İran ise İsrail’de Dimona çevresi ile Körfez’de ABD bağlantılı üs ve limanlara insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.
Katar’dan gerilim uyarısı
Katar Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gelişmelerin tehlikeli bir seviyeye ulaştığını belirterek durumun kontrolsüz bir tırmanış riski taşıdığına dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte enerji arz güvenliği ve bölgesel dengelere ilişkin gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisi izlenmeye devam edecek.
ABD Hark Adası’nı hedef aldı:İran’dan sert uyarı!
ABD Hark Adası saldırısı küresel enerji piyasalarını etkilerken İran’dan sert açıklamalar geldi. Petrol arzı ve bölgesel riskler yakından izleniyor.
ABD ile İran arasındaki çatışmaların 39. gününde, İran’ın Basra Körfezi’ndeki en kritik petrol ihracat noktası olan Hark Adası hedef alındı. ABD’li yetkililer adadaki askeri unsurlara yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığını doğrularken, gelişmeler küresel enerji arzı açısından yakından takip edilmeye başlandı.
Hark Adası neden kritik konumda
Basra Körfezi açıklarında yer alan Hark Adası, İran’ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak öne çıkıyor. Günlük milyonlarca varillik kapasiteye sahip tesisin devre dışı kalması ya da kontrol değişimi, ülkenin petrol gelirlerinde ciddi kayıplara yol açabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
İran’dan misilleme mesajı
İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin saldırıyla “kırmızı çizgileri aştığı” ifade edildi. Açıklamada, verilecek karşılığın yalnızca bölgeyle sınırlı kalmayabileceği belirtilirken, küresel enerji akışını etkileyebilecek adımların gündemde olduğu bildirildi.
Bölge ülkelerine açık uyarı
Tahran yönetimi, operasyona destek veren ya da sessiz kalan bölge ülkelerine yönelik de uyarıda bulundu. ABD ile bağlantılı enerji altyapılarının ve lojistik noktalarının hedef alınabileceği ifade edildi.
İsrail’den operasyon açıklaması
İsrail Savunma Bakanlığı, Hark Adası’na yönelik saldırılarda doğrudan petrol tesislerinin değil askeri ve savunma altyapısının hedef alındığını açıkladı. Açıklamada, adanın savunma kapasitesinin zayıflatıldığı ve operasyonların sürebileceği kaydedildi.
Bölgede karşılıklı saldırılar sürüyor
İran’da bazı altyapı noktaları ve köprülerin hedef alındığı, çeşitli bölgelerde can kayıpları yaşandığı bildirildi. İran ise İsrail’de Dimona çevresi ile Körfez’de ABD bağlantılı üs ve limanlara insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.
Katar’dan gerilim uyarısı
Katar Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gelişmelerin tehlikeli bir seviyeye ulaştığını belirterek durumun kontrolsüz bir tırmanış riski taşıdığına dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte enerji arz güvenliği ve bölgesel dengelere ilişkin gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisi izlenmeye devam edecek.
