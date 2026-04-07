Katil Netanyahu'dan Trump'a ateşkes engeli: Büyük riskler taşıyor
Katil Netanyahu'dan Trump'a ateşkes engeli: Büyük riskler taşıyor
ABD/İsrail - İran savaşı 39. gününde şiddetli çatışmalar ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'tan İran ile ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği iddia edildi. Kanal 12'nin üst düzey İsrailli kaynağa dayandırdığı habere göre Netanyahu, İran'la yapılacak anlaşmanın 'büyük riskler taşıdığını' Trump'a iletti. Trump ise İran'a tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı.
Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 07:06
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 08:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soykırımcı İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik düzenledikleri saldırıların ardından başlayan savaş 39. gününde karşılıklı misillemeler ve saldırı tehditleriyle devam ediyor.
İsrail-ABD hattında İran meselesi yeni bir boyut kazandı. soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran yönetimiyle ateşkes yapılmaması yönünde açık bir talepte bulunduğu iddia edildi. İran'a tanınan sürenin uzatılmasıyla birlikte bölgedeki diplomatik trafik yoğunlaştı.
SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN TRUMP'A KRİTİK UYARI: ATEŞKES BÜYÜK RİSK TAŞIYOR
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetimiyle "savaşın bu aşamasında" bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği ileri sürüldü.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, soykırımcı Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi yaptığı Trump'a İran'la yapılacak bir ateşkes anlaşmasının "büyük riskler taşıdığını" söylediği iddia edildi.
Üst düzey İsrailli yetkiliye göre, Trump soykırımcı Netanyahu'ya cevaben ABD'nin taleplerini kabul etmeleri halinde İran'la bir ateşkesin mümkün olabileceğini, ancak Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmeyi ve uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.
Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.
48 SAATLİK SÜRE 8 NİSAN'A UZATILDI
ABD merkezli Axios haber platformu, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük bir ateşkese ilişkin şartları görüştüğünü iddia etmişti.
Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanışmış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.
KUVEYT'TEKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRI
Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, söz konusu İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, gece saatlerinde Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir İHA saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığı belirtildi.
Söz konusu askerlerin bazılarının görevlerine döndüğü bilgisi de paylaşıldı.
Katil Netanyahu'dan Trump'a ateşkes engeli: Büyük riskler taşıyor
ABD/İsrail - İran savaşı 39. gününde şiddetli çatışmalar ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'tan İran ile ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği iddia edildi. Kanal 12'nin üst düzey İsrailli kaynağa dayandırdığı habere göre Netanyahu, İran'la yapılacak anlaşmanın 'büyük riskler taşıdığını' Trump'a iletti. Trump ise İran'a tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı.
Soykırımcı İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik düzenledikleri saldırıların ardından başlayan savaş 39. gününde karşılıklı misillemeler ve saldırı tehditleriyle devam ediyor.
İsrail-ABD hattında İran meselesi yeni bir boyut kazandı. soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran yönetimiyle ateşkes yapılmaması yönünde açık bir talepte bulunduğu iddia edildi. İran'a tanınan sürenin uzatılmasıyla birlikte bölgedeki diplomatik trafik yoğunlaştı.
SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN TRUMP'A KRİTİK UYARI: ATEŞKES BÜYÜK RİSK TAŞIYOR
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetimiyle "savaşın bu aşamasında" bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği ileri sürüldü.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, soykırımcı Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi yaptığı Trump'a İran'la yapılacak bir ateşkes anlaşmasının "büyük riskler taşıdığını" söylediği iddia edildi.
TRUMP'IN İRAN'A CEVABI: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMU TESLİM EDİN
Üst düzey İsrailli yetkiliye göre, Trump soykırımcı Netanyahu'ya cevaben ABD'nin taleplerini kabul etmeleri halinde İran'la bir ateşkesin mümkün olabileceğini, ancak Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmeyi ve uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.
Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.
48 SAATLİK SÜRE 8 NİSAN'A UZATILDI
ABD merkezli Axios haber platformu, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük bir ateşkese ilişkin şartları görüştüğünü iddia etmişti.
Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanışmış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.
KUVEYT'TEKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRI
Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, söz konusu İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, gece saatlerinde Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir İHA saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığı belirtildi.
Söz konusu askerlerin bazılarının görevlerine döndüğü bilgisi de paylaşıldı.
