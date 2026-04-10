SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 30 kişi hakkında gözaltı kararı

Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 30 kişi hakkında gözaltı kararı

Mersin'in CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalama işlemlerinin devam ettiği, aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Haber Giriş Tarihi: 10.04.2026 12:31
Haber Güncellenme Tarihi: 10.04.2026 12:31
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 30 kişi hakkında gözaltı kararı

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi.

Yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver