Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki için tutuklama talebi
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki için tutuklama talebi gündeme geldi. İzmir merkezli soruşturmada 4 kişi mahkemeye sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 09.04.2026 22:53
Haber Güncellenme Tarihi: 09.04.2026 23:25
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Eşki ile birlikte toplam 4 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarıldı. Sürecin ilerleyen aşamalarına ilişkin kararın mahkeme tarafından verilmesi bekleniyor.
Soruşturmanın kapsamı ve suçlamalar
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin “nitelikli dolandırıcılık (TCK 158/1-e)” ve “resmi belgede sahtecilik (TCK 204)” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, soruşturmanın SGK kayıtları ve uzmanlık raporları doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.
SGK kaydı ve fiili çalışma tespiti
Soruşturma dosyasına göre, şüpheli A.A.’nın 22 Eylül 2025 tarihinde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği aktarıldı. Hazırlanan SGK uzmanlık raporunda, Bornova Belediyesi bünyesinde ilgili personel ve yöneticilerin sorumluluklarının bulunduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında adı geçen diğer isimler
Başsavcılık açıklamasında, Bornova Belediyesi Personel A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V.İ.A.’nın da dosya kapsamında yer aldığı kaydedildi. Söz konusu isimlerin de Eşki ile birlikte adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Belediyeden süreç açıklaması
Bornova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin emniyet birimleri tarafından ifadeye davet edildiği ve bu çağrıya icabet ettiği belirtildi. Açıklamada, gözaltı kararının başsavcılık duyurusu ile öğrenildiği ve sürecin takip edildiği ifade edildi.
Soruşturmanın başlangıcı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen ayrı bir soruşturma sürecinde sosyal medyada yer alan iddiaları ihbar kabul ederek 1 Nisan 2026 tarihinde Bornova Belediyesi ile ilgili inceleme başlattığı aktarıldı. İnceleme kapsamında çalışmadığı halde maaş aldığı öne sürülen kişiler ve bağlantılı belediye yetkilileri hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
