AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik NATO zirvesi öncesi dikkat çeken mesajlar verdi
Ömer Çelik NATO zirvesi öncesi yaptığı açıklamalarda küresel gerilimlere ve iç siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zirvenin etkileri merak ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 09.04.2026 18:39
Haber Güncellenme Tarihi: 09.04.2026 18:40
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye’de düzenlenecek NATO zirvesi, bölgesel gelişmeler ve iç siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, küresel gerilimlerin zirveyi daha kritik hale getirdiğini belirterek bazı ülkeler açısından “tamam mı devam mı” sorusunun gündeme gelebileceğini ifade etti. Açıklamaların, zirvenin uluslararası dengelere etkisine yönelik beklentileri artırdığı görüldü.
Çelik, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara değinerek ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi.
Provokasyon ve terörle mücadele vurgusu
Gerçekleştirilen eylemlerin yalnızca görünen boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Çelik, bu tür girişimlerin arkasında siyasi hedefler bulunduğunu ifade etti. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda çok yönlü soruşturmaların sürdüğünü aktaran Çelik, çeşitli illerde operasyonların devam ettiğini söyledi.
Orta Doğu’daki gelişmeler ve ateşkes değerlendirmesi
İran’a yönelik saldırıların insani sonuçlarına dikkat çeken Çelik, bölgede yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, barış girişimlerinin sekteye uğradığını ifade etti.
Ateşkes sürecine ilişkin konuşan Çelik, mevcut durumdan memnuniyet duyulduğunu ancak barışın kırılgan yapısını koruduğunu dile getirdi. Bölgedeki jeopolitik fay hatlarının onarımının zaman alacağı belirtildi.
NATO zirvesi daha kritik hale geliyor
Küresel düzeyde artan gerilimlerin Türkiye’de yapılacak NATO zirvesinin önemini artırdığını kaydeden Çelik, zirvede uluslararası sistemin geleceğine ilişkin önemli başlıkların gündeme gelebileceğini ifade etti. Çelik, bazı ülkeler açısından sürecin yönüne ilişkin kritik kararların alınabileceğini söyledi.
Terör örgütüne yönelik silah bırakma süreci
TBMM’de yürütülen çalışmalara değinen Çelik, temel hedefin terör örgütünün silah bırakması ve tamamen feshedilmesi olduğunu belirtti. Sürecin takvime bağlanmasının önemine işaret eden Çelik, ilgili yasal düzenlemeler için siyasi partilerin çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.
CHP’ye yönelik değerlendirmeler
İç siyasete ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, CHP yönetimine eleştiriler yöneltti. Parti içi süreçlere dikkat çeken Çelik, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini belirtti.
İsrail’in politikalarına tepki
İsrail’in Filistin politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, bazı düzenlemelerin ayrımcı nitelik taşıdığını ifade etti. Avrupa’daki siyasi tutumlara da değinen Çelik, uluslararası toplumun tepkisinin önemine işaret etti.
